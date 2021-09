ID.3 er bilen som startet den store elbiloffensiven fra Volkswagen. En helt ny plattform og teknologi debuterte her, i modellen som tok over for den norske storselgeren e-Golf.

Her hjemme har den nå blitt frakjørt på salgsstatistikkene av SUV-en ID.4. Men i mange andre – og større – markeder, vil ID.3 være en svært viktig modell for VW de kommende årene.

ID. 3 gir bra med både plass og rekkevidde for pengene. Men noen spesielt spennende bil kan den ikke beskyldes å være. Det har imidlertid VW tenkt å gjøre noe med.

På den store bilutstillingen i München akkurat nå, bekrefter de at det skal komme en ny GTX-utgave av ID.3. Noen bilder av denne ble lagt ut på Linkedin tidligere i år. Nå er det altså klart at den skal gå i produksjon.

Interiøret er også jazzet opp en god del, sammenlignet med standard ID.3.

GTI for elbiler

GTX-betegnelsen bruker VW allerede på firehjulstrekk-utgaven av ID.4. Dette betyr dermed at også ID.3 får trekk på alle fire hjul. Dessuten skal den få MYE krefter.

Volkswagen har mer enn antydet at GTX langt på vei skal bli det samme for elbilene, som GTI er for de fossile bilene deres.

På ID.3 betyr det batteripakke på 77 kWt og en samlet effekt på 329 hestekrefter. Den skal klare 0-100 km/t på 5,3 sekunder.

ID.4 var første elektriske modell ut med GTX-utgave. Nå kommer ID.3 etter.

Eget driftmode

Her er det helt tydelig også et element av imagebygging. Volkswagen vil ikke at den elektriske satsingen deres bare skal handle om fornuft. Som Tesla så til de grader har bevist, kan elbil også bety solide krefter og lynrask akselerasjon. Dette har vært viktig for dem. Det er kanskje ikke super-avgjørende for de store kundegruppene, men uansett er det viktig for Volkswagen å vise at de er på ballen, de også.

Derfor skal ID.3 GTX også komme med såkalt Driftmode. Dette er fortrinnsvis forbeholdt banekjøring, der du virkelig kan utnytte mulighetene som ligger i systemet. Her kan du velge hvor mye krefter du vil ha på hver aksel, også på hvert hjul.

Sportsseter hører med i GTX-pakken.

Mange vil ha 4x4

Hvor langt unna bilen er, får vi foreløpig ikke vite. Men alt som skal til for å sette den i produksjon, er allerede tilgjengelig. Hvis Volkswagen ønsker det, trenger det derfor ikke ta lang tid.

Rent bortsett fra sportslige prestasjoner, er det klart at en firehjulsdrevet utgave av ID.3 med lang rekkevidde vil være en attraktiv bil for mange norske kjøpere. Det at ID.3 så langt bare har vært tilgjengelig med bakhjulsdrift, har nok skremt bort en del av dem.

ID.4 GTX har fått en svært god mottagelse her hjemme. Men også i klassen under ønsker mange seg en elbil med 4x4.

