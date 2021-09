Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. På grunn av rust trenger jeg to nye forskjermer til en 2000-modell Volvo C70.

De lages ikke nye lengre og er ikke å oppdrive hos de høggere jeg har vært i kontakt med heller.

Har du noen tips til hvordan jeg kan få tak i dette?

Benny svarer:

Heisann! En kul, annerledes og spesiell bil du har der. En bil som absolutt er verdt å ta vare på.

2000-modellen du har er første generasjon av denne bilen. Kun 27.000 couper ble bygget, sammen med 45.000 cabrioleter. USA var det viktigste markedet for disse bilene.

På 20 år gamle biler som er produsert i små serier, kan det dessverre være vanskelig med deler – slik du har erfart.

Bilene er heller ikke gamle nok, eller vanlige nok, til at det har blitt satt i gang reproduksjon av deler. Det er rett og slett enklere å restaurere en Volvo PV eller Amazon fra 60-tallet enn den langt nyere C70-en du har.

Jeg var ikke klar over at forskjermer til disse ikke er å få tak i lenger. Jeg har dermed heller ikke noe opplagt fasit-svar til hvor du kan få tak i dem. Men at noen har disse liggende, er garantert.

Krever litt detektiv-virksomhet

Det er bare å ta på seg Sherlock Holmes-hatten og starte detektivgjerningen. Som nevnt, mange biler havnet i USA. Har du sjekket «over there»? Både hos forhandlere, importør, bilopphuggere og ikke minst på ebay og andre relevante nettsider?

Jeg vet også at det finnes ulike forum og Facebook-grupper og Instagram-kontoer spesifikt for disse bilene. Det er bare å henge på, spørre og grave. For noen har, enten nye eller brukte. Ikke gi opp om du ikke får napp på første forsøk.

Du må nok kanskje være forberedt på å betale en god slump når du kommer over noen. Det er helt sikkert flere enn deg som er ute etter slike. Det er bare å sette i gang søket – jo før, jo bedre.

Jeg vil også tro at det går an å fikse opp de du har, uten at jeg vet noe om tilstanden her. Men det krever definitivt at rett mann står ved sveiseappratet. I forhold til for eksempel en Volvo PV-skjerm, som er relativt kurant å sveise i, er disse løvtynne. Det kan nok fort bli en ganske kostbar jobb. Men det er i alle fall en mulighet.

Håper dette var noen tips du kan bruke, samtidig som jeg ønsker deg lykke til med Volvoen. Denne bør du ta godt vare på!

