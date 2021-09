Slik blir Champions League på TV 2

14. september sparkes verdens gjeveste klubbturnering i fotball, UEFA Champions League, i gang. TV 2 gir deg samtlige kamper denne sesongen. Sjekk kampoppsett og kanalfordeling for høstens fire første runder her.

Se alle kampene i UEFA Champions League direkte på TV 2 Play!



Tidenes fotballhøst er godt i gang, og denne sesongen har TV 2 eksklusive rettigheter til alle kampene i UEFA Champions League - i tillegg til Premier League, LaLiga og landslagsfotball.



Dette betyr at seerne kan følge storlag som Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid og Sevilla i både hjemlige ligaer og i Champions League på TV 2s kanaler gjennom hele sesongen.



Champions League-sesongen starter tirsdag 14. september, og allerede i første runde er det duket for storkamper som Liverpool - Milan, Young Boys - Manchester United, Barcelona - Bayern München, og Inter - Real Madrid. Og selvsagt får du se Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund i aksjon mot Besiktas.



På TV 2 Play vil man få tilgang til samtlige 125 kamper i Champions League 2021/2022, og her vil et utvalg av kampene også vises i 4K-kvalitet.

TV 2 Play viser også Champions League Målshow der du kan se hovedkampen i 21.00-runden, ispedd alle høydepunktene fra de andre fem parallelle kampene.

Lineært vil TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sport Premium 2 vise Champions League-kamper, mens selve finalen 28. mai neste år sendes på TV 2.



På åpningsdagen tirsdag ønsker programleder Jon Børrestad velkommen til Champions League-studio kl. 18.00 i forkant av Young Boys - Manchester United. Kl. 21.00 spilles det seks samtidige oppgjør med Barcelona - Bayern München som hovedkamp. På plass i studio er også Simen Stamsø Møller, Morten Langli og Solveig Gulbrandsen. Også onsdag starter studiosendingen kl. 18.00 med oppladning til Besiktas tar i mot Erling Braut Haalands Dortmund kl. 18.45. Kl. 21.00 er det duket for seks nye kamper, deriblant hovedkampen mellom Liverpool og Milan. Sendingen fortsetter til midnatt med oppsummering av alle kampene.



Tirsdager, onsdager og torsdager kan du se Champions League-frokost kl. 08.45 på TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Play. Her blir det oppsummeringer, skråblikk og mye annet rundt kampene som er spilt kvelden før. I tillegg blir det oppladning til kampene som spilles samme kveld.



TV 2 vil også vise fire kamper fra hver runde i UEFA Youth League. En av kampene sendes også på TV 2 Sport 1. Her dukker det opp kamper med blant andre Liverpool, Manchester United, Chelsea, Juventus, Inter, Real Madrid og Atlético Madrid. Sendeskjema for disse kampene finner du nederst i artikkelen.

Nedenfor er kamp- og kanaloversikten for de fire første rundene av Champions League-sesongen:



RUNDE 1





Tirsdag 14. september:

18.45: Young Boys - Manchester United - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

18.45: Sevilla - Salzburg - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Barcelona - Bayern München - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Chelsea - Zenit St. Petersburg - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

21.00: Malmö - Juventus - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Villarreal - Atalanta - TV 2 Play

21.00: Lille - Wolfsburg - TV 2 Play

21.00: Dynamo Kiev - Benfica - TV 2 Play

Onsdag 15. september:

18.45: Besiktas - Borussia Dortmund - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Sheriff - Sjakhtar Donetsk - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Sporting - Ajax - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Liverpool - Milan - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Atlético Madrid - Porto - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Manchester City - RB Leipzig - TV 2 Play

21.00: Club Brügge - Paris Saint-Germain - TV 2 Play

21.00: Inter - Real Madrid - TV 2 Play

RUNDE 2

Tirsdag 28. september:

18.45: Sjakhtar Donetsk - Inter - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Ajax - Besiktas - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Borussia Dortmund - Sporting - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Porto - Liverpool - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Milan - Atlético Madrid - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Paris Saint-Germain - Manchester City - TV 2 Play

21.00: Real Madrid - Sheriff - TV 2 Play

21.00: RB Leipzig - Club Brügge - TV 2 Play

Onsdag 29. september:

18.45: Atalanta - Young Boys - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Zenit St. Petersburg - Malmö - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Wolfsburg - Sevilla - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Manchester United - Villarreal - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Juventus - Chelsea - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Bayern München - Dynamo Kiev - TV 2 Play

21.00: Benfica - Barcelona - TV 2 Play

21.00: Salzburg - Lille - TV 2 Play

RUNDE 3

Tirsdag 19. oktober:

18.45: Club Brügge - Manchester City - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Besiktas - Sporting - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Paris Saint-Germain - RB Leipzig - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Atlético Madrid - Liverpool - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Ajax - Borussia Dortmund - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Sjakhtar Donetsk - Real Madrid - TV 2 Play

21.00: Inter - Sheriff - TV 2 Play

21.00: Porto - Milan - TV 2 Play

Onsdag 20. oktober:

18.45: Barcelona - Dynamo Kiev - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Salzburg - Wolfsburg - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Lille - Sevilla - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Manchester United - Atalanta - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Chelsea - Malmö - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Zenit St. Petersburg - Juventus - TV 2 Play

21.00: Benfica - Bayern München - TV 2 Play

21.00: Young Boys - Villarreal - TV 2 Play

RUNDE 4

Tirsdag 2. november:

18.45: Malmö - Chelsea - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Wolfsburg - Salzburg - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Atalanta - Manchester United - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Juventus - Zenit St. Petersburg - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

21.00: Bayern München - Benfica - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Dynamo Kiev - Barcelona - TV 2 Play

21.00: Villarreal - Young Boys - TV 2 Play

21.00: Sevilla - Lille - TV 2 Play

Onsdag 3. november:

18.45: Real Madrid - Sjakhtar Donetsk - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

18.45: Milan - Porto - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play



21.00: Sheriff - Inter - TV 2 Sport 1 og TV 2 Play

21.00: Liverpool - Atlético Madrid - TV 2 Sport Premium og TV 2 Play (vises i 4K)

21.00: Manchester City - Club Brügge - TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Play

21.00: Borussia Dortmund - Ajax - TV 2 Play

21.00: RB Leipzig - Paris Saint-Germain - TV 2 Play

21.00: Sporting - Besiktas - TV 2 Play



UEFA Youth League:



Tirsdag 14. september:



14.00: Lille - Wolfsburg (TV 2 Play)

16.00: Barcelona - Bayern München (TV 2 Play)



Onsdag 15. september:



14.00: Liverpool - Milan (TV 2 Sport 1 og TV 2 Play)

16.00: Inter - Real Madrid (TV 2 Play)



Tirsdag 28. september:



14.00: Leipzig - Club Brugge (TV 2 Play)

16.00: PSG - Manchester City (TV 2 Play)



Onsdag 29. september:



14.00: Manchester United - Villarreal (TV 2 Sport 1)

16.00: Juventus - Chelsea (TV 2 Play)



Tirsdag 19. oktober:



14.00: Ajax - Dortmund (TV 2 Play)

16.00: Atlético Madrid - Liverpool (TV 2 Sport 1)



Onsdag 20. oktober:



14.00: Lille - Sevilla (TV 2 Play)

16.00: Benfica - Bayern München (TV 2 Play)