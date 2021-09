Sverige snur – drar ikke til Qatar i januar

Det svenske fotballforbundet har snudd etter at svenske klubber protesterte mot den planlagte treningsleiren i Qatar i januar.

Etter et møte med klubbenes interesseorganisasjon Svensk Elitfotboll (Sef) har det svenske fotballforbundet (SvFF) bestemt seg for å legge turen til et annet land.

Det bekrefter SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand i en pressemelding.

– Etter en god samtale med SEFs styreleder Jens Andersson i går kveld, er det klart at det er en samlet oppfatning blant klubbene om at de ikke vil at leiren skal finne sted i Qatar.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg har vært kritisk til turen. Nå er hun fornøyd med at svenskene følger fjellvettregelen om at det er ingen skam å snu.

– Dette tror jeg er veldig fornuftig av Sverige. Her har de rota det skikkelig til for seg sjøl, men snur fordi reaksjonene blir så massive. Det hadde vært utrolig merkelig om Sverige både skulle være med på et felles initiativ fra de skandinaviske forbundene og samtidig reise på treningsleir til Qatar.

Fikk massiv kritikk

Reisen har møtt massiv kritikk i Skandinavia.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa tirsdag kveld at han tror Sverige kom til å tenke seg om en gang til før den planlagte treningsleiren i Qatar i januar.

– Jeg er sikker på at de kommer til å tenke over det en gang til. Jeg tror ikke det er 100 (prosent), sa Solbakken om sjansene for at turen blir noe av.

Klubbene i Allsvenskan gikk sammen etter at Sveriges planlagte tur ble kjent. De ønsket å sette en stopper for turen og ville nekte å slippe sine spillere til samlingen, ettersom landskampene ikke er en del av Fifa-kalenderen.

Den profilerte sportsjournalisten Jan Jensen var klar og tydelig i sin spalte i Ekstrabladet:

– Ja, det dør noen migrantarbeidere, men svenskene spiller gjerne på deres graver. Fordi det kan gi en fordel i VM. Vårt ellers så politiske korrekte broderfolk har besluttet å reise til Qatar i januar. Man tror det er tull, men det er det ikke, skriver han i kronikken som ble publisert tirsdag.