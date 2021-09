FHI med fem gladnyheter om korona: – Det gir håp

Etter en høst preget av smitterekorder, mener FHI at det er fem ting vi kan glede oss over akkurat nå.

For halvannet år siden trodde nok de færreste at pandemien kom til å vare så lenge som den har gjort. Perioden har vært preget av bekymring, uro og usikkerhet.

Så fort utfordringer har blitt løst, har det dukket opp nye. De siste ukene har mye handlet om rekordhøye smittetall, testkaos og utbrudd på skolene.

Derfor kan det også være litt godt å høre om hva som går bra. Til tross for at vi nå registrerer pandemiens høyeste smittetall, mener Folkehelseinstituttet (FHI) at det er fem ting vi kan glede oss over.

UTVIKLING: Line Vold, ved FHI, mener det er flere positive aspekter ved utviklingen av epidemien i Norge nå. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Gir resultater

Nasjonalt ble det registrert 1704 nye koronasmittede registrert siste døgn. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1428 koronasmittede per dag.

Selv om tallene er høye, mener FHI at smitten er i ferd med å flate ut.

– Det ser ut som økningen flater ut, og at det ikke er en like bratt økning nå. Så langt denne uken ligger vi faktisk litt under smittenivået på tilsvarende tidspunkt i forrige uke, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Dette stemmer overens med tallene fra FHIs ukesrapport, som viser at smitten siste uke har vært noe lavere enn uken før.

Vold mener utstrakt testing på skolene, ordningen hvor testing erstatter karantene og at skoler innføres gult nivå ved behov, kan være årsaken til den positive utviklingen.

– Kommunene har gjort en kjempeinnsats og det ser ut til å gi resultater. Det gir håp om at vi har en stabilisering av smittetallene, sier hun.

I tillegg til at smittetallene ser ut til å flate ut, kan vi glede oss over at det samme ser ut til å skje med tallene som innlagte på sykehus.

TEST: Folk i kø for å teste seg på Adamstuen teststasjon i Oslo etter høye smittetall i august. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge FHIs ukesrapport har det vært 55 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 35. I uke 34 ble det meldt om 60 slike innleggelser.

For de 55 som innlagt på sykehus med koronavirus forrige uke, var 33 uvaksinert, 6 delvaksinert og 16 fullvaksinert.

Stor forskjell

Antallet som har behov for sykehusinnleggelse veier mye tyngre enn antallet som smittes denne høsten ettersom mange er vaksinert.

– Vi har økt fokus på tallene som viser sykehusinnleggelsene, og det ser ut som at de stabiliserer seg også, sier Vold.

Onsdag var 97 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på seks pasienter fra dagen før. 14 av pasientene får respiratorbehandling, og 35 ligger på intensivavdeling.

Hovedvekten av nordmenn som blir alvorlig syke, er fortsatt uvaksinerte.

Den tredje gode nyheten er derfor at vaksinen fortsatt ser ut til å ha god effekt mot alvorlig sykdom.

– Det er fortsatt sånn at hovedvekten av personene som blir innlagt på sykehus er uvaksinerte. Blant personene som er fullvaksinerte og har behov for innleggelse, ser vi stor forskjell på alder og om de har underliggende sykdom. Blant de fullvaksinert er medianalderen høyere, på 75 år, og de er ekstra utsatt for å bli alvorlig syke, sier Vold.

I løpet av uker

En fjerde ting som er positivt med dagens situasjon, er hvor langt vi har kommet med vaksinasjonsprogrammet.

– Det går bra med vaksineringen. Nå ligger vi an til at nesten 90 prosent av de over 18 år har fått første dose og at 75 prosent av de har fått andre, sier Vold.

Ambisjonen er at 90 prosent av den norske befolkningen skal fullvaksinere seg mot korona.

– Vi kan klare det i løpet av noen uker, men det avhenger at folk møter opp til timen sin. Det er det absolutt viktigste vi kan gjøre nå, sier avdelingsdirektøren.

Regjeringene har gjentatte ganger uttalt at når 90 prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert, kan vi åpne opp samfunnet helt.

Helseminister Bent Høie (H) kunne under en pressekonferanse onsdag også opplyse at vaksineringen av barn helt ned i 12-årsalderen er godt i gang.

– Blant 16- og 17-åringene har en stor andel fått tilbud om vaksine, og mange steder er de også i gang med de som er enda yngre. Tidligere i dag møtte jeg en vaksinert 12-åring, sier han.

Blir ikke like syke

Hovedandelen av personene som smittes i Norge nå, er barn og unge. Ifølge FHI peker alt fortsatt i retning av at barn i mye mindre grad enn voksne er utsatt for alvor forløp.

– Barn har som regel mye mildere forløp enn eldre personer. Vi forventer ikke en stor bølge med innleggelser blant barn, sier Vold.

Under regjeringens pressekonferanse onsdag var direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, klar på at vi må forvente noe innleggelser også blant barn – men ikke noe mer enn det man ofte ser ved en hard influensa-vinter.

– Beregningene så langt viser at færre enn 500 barn vil bli innlagt, og jo yngre de innlagte er, jo kortere tid tilbringer de på sykehuset før de skrives ut igjen, sier han.