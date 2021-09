BLNO skifter navn til Firi-ligaen

I over 20 år har den øverste ligaen i norsk basketball gått under navnet BLNO. En sponsoravtale gjør at ligaen nå bytter navn.

Tidligere i år ble det kjent at Norges Basketballforbund (NBBF) har gått inn i et samarbeid med kryptovalutabørsen Firi. Nå blir det klart at sponsoravtalen også innebærer et navnebytte, og ligaens nye navn blir dermed Firi-ligaen.

Dette er første gangen en sponsor har navnerettigheter til toppserien i norsk basketball. Avtalen varer i første omgang ett år.

Norsk basket på TV 2

Dette skjer samtidig som NBBFs avtale med TV 2 trår i kraft. Fra slutten av september vil de første kampene i Firi-ligaen bli sendt på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Generalsekretær i Norges Basketballforbund Espen A. Johansen har store forventninger til den nye sponsoravtalen.

– Dette gjør at vi kan satse enda hardere på å lage et godt og attraktivt produkt. Det er perfekt timing nå som vi også skal vise frem sporten vår på riksdekkende TV, sier han.

Også sportssjefen i basketballforbundet, Brent Hackman, er fornøyd.

– Vi håper at dette vil få ringvirkninger som gjør at demt blir enda mer attraktivt å spille basket i Firi-ligaen, og at vi også rent sportslig har en sterkere liga om kun kort tid, kommenterer Brent.

Første kamp i Firi-ligaen ser du på TV 2 Sport 2 fredag 24. september kl. 18.45. Da møtes fjorårets serievinner Kongsberg Miners og sølvvinner Bærum i sesongens første oppgjør.