Her blir supporteren slått: – Det er totalt uakseptabelt

Det gikk hardt for seg mellom supporterne i NM-kamp.

Under NM-kampen mellom Elverum og Storhamar tirsdag kveld skjedde det en hendelse mellom supporterne på tribunen. En person gikk bort til Elverum-supporterne. Etter en opphetet diskusjon, ble en supporter slått til i hånden.

Se hendelsen over!

Daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, er sjokkert over situasjonen som utspilte seg.

– Det er totalt uakseptabelt. Det er mange negative følelser man sitter med. Det er sjokk, og man blir forbanna og trist over at det kan skje. Man kan mene hva man vil om bråket til Taigaen, det er mange i Norge som ikke liker det, men det betyr ikke at man kan gå og slå folk, sier han til TV 2.

Taigaen er Elverums supportergruppe. Hamar Arbeiderblad omtalte saken først.

Roger Næss, krimsjef ved Elverum politistasjon, bekrefter at politiet er i dialog med begge parter for å få en oversikt over situasjonen.

Øystein Holtet, leder i Storhamar, var ikke tilstede under kampen, men har sett hendelsen på video og forteller at klubben tar avstand fra situasjonen.

– Det er bare tragisk. Vi beklager dette på det sterkeste at noen som sitter på tribunen og holder med Storhamar gjør det. Det er så langt unna det vi står for og våre supportere vanligvis står for, sier Holtet og legger til:

– Inntil videre er ikke den personen velkommen på våre kamper. Så får vi se hva fremtiden bringer. Dette er totalt uakseptabelt.