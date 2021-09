18-åring overtar Messis draktnummer i Barcelona: – Han kan bli den beste

Se Barcelona-Granada kl. 21.00 mandag på TV 2 Sport Premium og Play!

Lionel Messi spilte med nummer ti på ryggen i 13 år i Barcelona. Den argentinske legenden noterte seg for 672 scoringer på 778 kamper før han dro til Paris Saint-Germain.

Det har ført til at katalanerne har måttet finne en ny spiller som kan ta over det legendariske draktnummeret, ettersom regelverket i LaLiga tilsier at samtlige lag må registrere sine førstelagsspillere med draktnumre fra én til 25.

Valget falt på Fati, som av mange regnes som et av de største talentene i Europa.

Kantspilleren har tidligere blitt sammenlignet med fotballikonet Ronaldinho, som også brukte nummer ti i Catalonia.

– Barcelona ville starte den nye æraen etter Messi så fort som mulig, og symbolsk sett var Ansu Fati den beste spilleren for det. Kantspilleren ble spurt om han ville ha draktnummeret, og det ville han. Det viser hans personlighet og selvtillit, sier TV 2s ekspert på spansk fotball, Guillem Balagué.

Bekymret for skadene

Fati har begeistret i løpet av sin hittil korte proffkarriere, men TV 2s ekspert frykter at skader hindre ham fra å nå sitt fulle potensial.

Den talentfulle kantspilleren var bare på banen i syv LaLiga-kamper for Barcelona forrige sesong, før en skade i menisken tvang ham ut på sidelinjen i november i fjor.

Han skulle egentlig være tilbake i januar, men flere tilbakeslag gjorde at hele sesongen og EM med Spania røk for Barcelonas store juvel.

– Han har hatt fire operasjoner, noe som kan påvirke hans karriere i form av å miste farten og potensielt flere skader. Vi må se hvordan han reagerer på det, men jeg er bekymret for skadene. Det kan påvirke hele hans karriere, noe som er trist når du ikke engang er blitt 20 år, sier TV 2s ekspert Balague.

Heldigvis er det et lys i enden av tunnellen for Fati. Etter ti måneder på sidelinjen, er han nå tilbake i full trening sammen med sine lagkamerater, og neste gang han entrer gressmatta, vil det være med nummer ti på ryggen.

Kan bli den beste

Barcelona-president Joan Laporta har fortalt i et intervju at han er stolt over at Fati har tatt på seg oppgaven med å bære det viktige draktnummeret.

– Han er veldig modig. Ingen andre ville ha det draktnummeret, men han sa at han ville ta det hvis de andre kapteinene godtok det, sier Laporta.

Det er kanskje ikke så rart at Laporta er stolt over at den unge spilleren har godtatt en så stor utfordring. For hvis vi ser litt tilbake i historien, har legendariske spillere som Messi, Ronaldinho, Riquelme og Rivaldo vært blant dem som har spilt med nummer ti på ryggen på ærverdige Camp Nou.

Fati har tidligere vist at han har mye å komme med på den største scenen.

18-åringen fikk sin Barcelona-debut i en hjemmekamp mot Real Betis i august 2019. Seks dager senere ble han klubbens yngste målscorer gjennom tidene i LaLiga, da han fant nettmaskene i 1-1-kampen mot Osasuna.

2019/20-sesongen endte med syv mål i LaLiga, ett i Champions League og to kamper med flagget på brystet for Spania. «Alle» elsket den sprudlende Fati.

– Han kan bli den beste spanske spilleren de neste ti årene. Han har fart, kan score mål, kan drible, tar intelligente avgjørelser og har evnen til å kontrollere kamper. Han har alt, roser Balagué.