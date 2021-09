Brødrene fikk hver sin Ødegaard-drakt: – Alle synes det er helt sykt

– Vi er heldige, sier brødrene Jacob Smith Gravråk (11) og Albert Smith Gravråk (9) etter at de begge har sikret seg en ekte Martin Ødegaard-drakt, etter henholdsvis kampene mot Nederland og Gibraltar.

Storebror Jacob Smith Gravråk (11) trodde knapt sine egne øyne da Martin Ødegaard kom løpende mot tribunen og ga ham kampdrakten etter at Norge hadde spilt 1-1 mot Nederland på Ullevaal forrige uke.

Men lillebror Albert Smith Gravråk ville ikke være noe dårligere. Etter at Norge hadde smadret Gibraltar 5-1 på Ullevaal tirsdag var det hans tur til å få en ekte landslagsdrakt brukt av Martin Ødegaard i kamp.

– Jeg hadde på meg Arsenal-drakt, og da jeg viste frem den, så fikk jeg den, sier en storfornøyd Albert Smith Gravråk når TV 2 møter dem utenfor Ullevaal Stadion.

Her er begge brødrene med draktene. Foto: Privat Jacob Smith Gravråk smilte stort etter å ha fått drakten til Ødegaard på Ullevaal. Foto: TV 2

– Hva tenkte du da du fikk den?

– Vel, jeg tenkte at jeg først og fremst ikke ville gi slipp på den, smiler han.

Storebror Jacob hadde faktisk på seg Manchester United-drakt da han sikret seg Ødegaards kampdrakt etter Nederland-kampen.

– Jeg fikk Ødegaard-drakten etter Nederland-kampen. Jeg heiet mye på ham, så kom han bort, forteller han.

– Du fikk Ødegaard-drakt selv om du hadde Manchester United-trøye på deg?

– Vel, jeg hadde to Norges-skjerf på meg også, så det er ikke sikkert at han så den, svarer han og smiler.

De to Ødegaard-draktene skal de plassere på spillrommet i kjelleren. Albert ønsker ikke å stille opp i drakten på skolen.

– Alle synes det er helt sykt at vi drakten. Men vi kan ikke ha den på skolen, og vi kan ikke vaske den. Drakten må lukte litt svette, for hvis ikke vil nok ikke folk tro på at det, gliser han.