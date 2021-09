Ville fjerne Bråthen for fem år siden: – Det tappet meg for energi og motivasjon

Stein Opsal jobbet sammen med Clas Brede Bråthen i seks år før han ga seg etter flere år med underskudd i Skiforbundet.

– Jeg hadde tunge samarbeidsproblemer med Clas Brede Bråten gjennom mine 7 år som generalsekretær. Det var kraftige diskusjoner med utestemme i mange saker. Det var en kommunikasjonsform som jeg ikke var vant til etter mange år i næringslivet. For min del ble det så krevende at det tappet meg for energi og motivasjon i jobben. Og etterhvert fant jeg ut at jeg gjør heller noe annet.

– Fungerte ikke

I dag følger Stein Opsal hoppbråket fra sidelinjen - og hadde tenkt å bli der. Men han velger å komme med sin versjon fordi han mener striden har blitt for ensidig fremstilt.

– Samarbeidsproblemer, hva er det?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer, det er mange saker, men den daglige kommunikasjonen med Bråthen var så krevende at på slutten av min tid var det overhodet ikke noe samarbeid. Det fungerte ikke. Vi unngikk hverandre.

– Du var generalsekretær, hva gjorde du?

– Clas Brede Bråten hadde som de andre sportssjefene i forbundet åremålsstilling. Sist hoppstillingen skulle fornyes i min tid så ville jeg ikke forlenge. Jeg hadde flere møter med Hoppkomiteen, men komiteen valgte å stå bak Bråthen. Og da tok jeg ikke den «fighten» som dagens ledelse i Skiforbundet nå gjør, kanskje skulle jeg gjort det.

– Angrer du i dag?

– Ja. Kanskje jeg burde jeg overdratt regimet, da jeg sluttet, til noen som skulle slippe å ta den kampen. Samtidig så sto altså Hoppkomiteen bak Bråten og det gjorde det ekstra krevende.

Clas Brede Bråthen under samlingen for hopplandslagene i Lysgårdsbakken på Lillehammer Foto: Geir Olsen

– Underlig

Clas Brede Bråthen stiller seg svært undrende til flere av påstandene fra den tidligere skitoppen.

– I forhold til det Stein Opsal beskriver av samarbeidsproblemer, finner jeg det underlig at han ikke har gjennomført medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler for å bedre dette forholdet i sine år som Generalsekretær i Skiforbundet, sier Clas Brede Bråthen til TV 2.

Hoppsjefen mener uttalelsene til den tidligere generalsekretæren understreker det han mener har vært tilfellet hele tiden. At konflikten bunner i uenighet om bruken av faglige og sportslige ressurser internt.

– Jeg observerer at Stein Opsal egentlig bekrefter at dette handler om en langvarig og pågående kamp, som for meg kun har handlet om å sikre fremtiden for idretten som har betydd så mye for så mange, sier Bråthen.

– Mitt mål har alltid vært, og vil alltid være, å legge til rette for at hoppere i alle aldre, på alle nivåer og av begge kjønn skal kunne nå sine mål og drømmer, på kort og lang sikt.

– Kjemperessurs

Opsal erkjenner at Bråthen også er populær, og har mange med seg i den pågående striden i Skiforbundet.

– Ja, han har mange med og bak seg. Han er en populær mann, ingen tvil om det. Og Bråten er en kjemperessurs, riktig brukt, ingen tvil om det. Derfor er det trist at han takker nei til tilbudet om å rendyrke rollen som landslagssjef. Det hadde passet perfekt for han, så kunne en annen tatt seg av økonomi og administrasjon.

Men Bråthen er naturlig nok uenig med sin tidligere sjef i dette. Det er også derfor han har takket nei til de stillingene han har ble tilbudt i forrige uke.

– At det har vært konflikter som har blitt opplevd som krevende gjennom årene, kan også jeg underskrive på, og tidvis har vel også jeg følt på håpløsheten, sier Bråthen.

– Men min kjærlighet til hoppsporten, og alle som er involvert i den, har ført til at jeg aldri har gitt opp. Jeg har aldri gitt opp å bidra til at vi også i fremtiden skal kunne oppleve nye uforglemmelige øyeblikk og ta vare på våre stolte tradisjoner som verdens viktigste hoppnasjon.

– Omdømmeproblem

Opsal virker bekymret over følgene denne saken vil få for hans tidligere arbeidsgiver.

– Hva tenker du om at hoppsponsorene nærmest krever at Clas Brede Bråthen skal få fortsette som sportssjef?

– Jeg har undret meg over at så store selskaper, LO inkludert, tar så tydelig parti - uten å kjenne fakta i saken. Hadde disse bedriftene selv hatt slike problemstillinger internt så tror jeg vedkommende medarbeider hadde vært borte.

– Hva slags situasjon er Norges Skiforbund i nå?

– Dette går jo selvsagt kraftig ut over omdømmet. Jeg kan vanskelig se for meg at forbundet gir etter for Bråthens krav. Jeg håper de finner en løsning hvor Bråthen kan bruke sine krefter på det han er god til og går videre sammen med Skiforbundet, men uansett er det veldig trist å følge dette bråket, sier Stein Opsal.