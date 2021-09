Svært mye handler nå om elektrifisering hos Volvo. To elbiler er lansert, flere kommer de neste årene.

Nå lanserer svenskene også en helt ny generasjon ladbare hybrider med lengre rekkevidde, reduserte utslipp og bedre ytelser.

Den nye ladbare hybriddrivlinjen kan gi inntil 60 prosent lengre rekkevidde og redusere CO2-utslippene med om lag 50 prosent.

Den elektriske rekkevidden økes til inntil 91 kilometer.

Batterikapasiteten til de ladbare hybridene økes med 62 prosent fra 11,6 kWt til 18,8 kWt.

For den kompakte sedanen S60 gir det en estimert WLTP-rekkevidde på inntil 91 kilometer (59 km tidligere), mens den store stasjonsvognen V90 går fra 56 km til 87 km og V60 går fra 55 km til 88 km.

SUV-ene øker også rekkevidden. XC60 får inntil 79 km (53 km tidligere) og størstemann XC90 får inntil 68 km (50 km tidligere).

Den såkalte SPA-plattformen til Volvo danner utgangspunket for alle bilene i 60- og 90-serien.

Nordmenn kjører mest på strøm

Teknologioppgraderingen gjelder for bilene i 60- og 90-serien som er bygget på Volvos SPA-plattform (Scalable Product Architecture). XC40, som er bygget på Volvo Cars’ CMA-plattform (Compact Modular Architecture) er ikke berørt av dette.

Volvo har tidligere analysert 13.450 norske, ladbare hybrider for å se hvor mye de kjøres på ren elektrisitet. Analysen viste at nesten halvparten av kjørestrekningen ble kjørt på ren elektrisitet – uten at forbrenningsmotoren var i gang.

– De norske kundene er faktisk de Volvo-kundene som kjører mest på strøm i hele verden og vi vet at de lader veldig ofte. Med lengre rekkevidde kan det bli enda mer elektrisk kjøring, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Dette er Volvoen som går mest på strøm

Den store SUV-en XC90 har så langt ikke vært en rekkevidde-vinner som ladbar hybrid. Men nå hjelper det kraftig på, med økning til 68 kilometer.

Bedre 4x4

Volvo-analysen viser at bilene i stor grad brukes til småkjøring og i relativ lav hastighet, noe som er ideelt for bruk av elektrisk drift. Det indikerer at mye av kjøringen foregår i tettbebygde strøk der lav-utslippskjøring er viktig og kan bidra til renere luft.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Tall fra 2020 viser at en norsk personbil i gjennomsnitt kjører litt over 30 kilometer per dag.

I tillegg til lengre rekkevidde, øker Volvo også ytelsen til den elektriske motoren. Dette gir mer effekt og forbedret firehjulsdrift. Dreiemomentet til den elektriske motoren økes fra 240 Nm til 309 Nm og motoren får en effektøkning fra 87 hk til 145 hk.

Kraftig økning

T8-varianten får en samlet effekt fra forbrenningsmotoren og den elektriske motoren på 456 hk og 707 Nm, mens T6-varianten får 350 hk og 659 Nm.

Volvo forventer at de første bilene med den nye, ladbare hybridteknologien leveres til Norge i slutten av fjerde kvartal 2021.

Sammen med den kraftigere elektriske motoren og det mer energitette batteriet, skal den oppgraderte drivlinjen gi mer effektiv regenerering av energi til batteriet. I tillegg forbedres one pedal drive-funksjonen, noe som kan gi en mer komfortabel kjøreopplevelse for dem som foretrekker en-pedalskjøring. One pedal drive leveres på XC60, S90 og V90 som er utstyrt med Android Automotive.

Ladbar S60 er nå rekkevidde-vinneren blant de ladbare Volvoene, den klarer hele 91 kilometer på strøm.

Her er prisene

Bilene vil ha kjøremodusene Hybrid, Power, AWD (låst firehjulsdrift), Off Road (på XC-bilene) og Pure. I Pure-modus låses bilen til å kjøre helelektrisk og forbrenningsmotoren starter kun om batteriet er tomt for energi eller om sjåføren gjør en «kick down»-manøver med gasspedalen.

Prisene på de aktuelle modellene er stort sett uendret på tross av disse endringene og ser slik ut:

S60 Recharge T8 AWD fra 640.900 kr.

V60 Recharge T6 AWD fra 580.900 kr.

XC60 Recharge T6 AWD fra 731.900 kr.

S90 Recharge T8 AWD fra 700.900 kr.

V90 Recharge T6 AWD fra kr. 690.900 kr.

XC90 Recharge T8 AWD fra 1.007.900 kr.

