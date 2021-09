Astrid S-dokumenter overrasker: Tar ut saftig lønn og utbytte i koronaåret

Astrid Smeplass (24), bedre kjent som Astrid S, eier selskapet Turn Up. Selskapet var ikke langt unna å dra inn 10 millioner kroner i inntekter.

Årsregnskapet til Turn Up vitner om et godt år for den norske popstjernen.

Smeplass er daglig leder og tok ut 722.000 kroner i lønn. Selskapet tok også ut utbytte på 900.000 kroner.

Økning

Det vil si at 24-åringen sitter igjen med rundt 1,6 millioner kroner.

Dette til tross for at koronapandemien har satte en stopper for mye, blant annet verdensturnéen hennes.

Til sammenligning tok ikke selskapet ut hverken ut utbytte eller lønn i 2019, ifølge dokumentene fra Brønnøysundsregisteret.

9,8 millioner i inntekter

Økte inntekter gjorde også underverker for bunnlinjen. i 2019 hadde Smeplass inntekter på 6,7 millioner kroner, og i 2020 9,8 millioner kroner.

Dette er trolig én av årsakene til at årsresultatet gikk fra å gå 515.854 kroner i minus i 2019, til 4,1 millioner kroner i pluss på kun ett år.

God kveld Norge har kontaktet managmentet til Smeplass. Foreløpig har vi ikke fått svar.