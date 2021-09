Norges forvandling: – Det nytter ikke å være «nice guys» lenger

Med uavgjort mot Nederland og seire over Latvia og Gibraltar står Norge med syv poeng på de siste tre VM-kvalifiseringskampene. Det gjør at landslagssjef Ståle Solbakken sitter igjen med en god følelse etter den siste uken.

– Jeg tror spillerne føler at de har vokst. At de ser ut som et fotballag, har flere strenger å spille på og at mange føler at de er trygge og komfortable. Det er det viktigste, sier Solbakken til TV 2 etter tirsdagens seier over Gibraltar.

Norge ligger foreløpig på en andreplass i sin gruppe med 13 poeng, der Nederland leder gruppen på målforskjell. Dermed lever VM-håpet for landslagsgutta før de avgjørende kampene i oktober og november.

– Jeg tar med meg en tropp som har tro på tingene, og et lag som har fungert i tre eller fire forskjellige formasjoner. Så må vi sørge for å treffe på kampplanen i de neste kampene, sier Solbakken.

Solbakken har lenge lagt vekt på viktigheten av riktig mental innstilling. Han ser allerede nå en utvikling i spillergruppen.

– Jeg tror at spillerne trengte en inngang til å forstå at hvis du skal være med på dette her så nytter det ikke å være «nice guys» lenger. Jeg sier ikke at det alltid har vært det, og vi har mye å bygge på fra det Lars og Perry ga oss. Men jeg tror de også er enige med oss om at det har vært savnet et eller annet der i mentalitet. Det mener spillerne tydeligvis selv, for de tok tak i det da jeg la opp til den smashen, så smashet de den, sier landslagssjefen.

– Det er harmoni og god stemning

TV 2s fotballekspert Morten Langli peker på at landslaget begynner å få et nytt image.

– Det er noe av den image-byggingen som det norske landslaget nå driver med både på og utenfor banen, sier Langli.

– Det var dårlige tider, det var mange som gråt på nesen avslutningsvis i Lagerbäck-perioden. Det var dårlig stemning og ikke noen begeistring blant folket. Dette her er begeistring. Det er herlige TV-bilder, en gutt som får en kveld han aldri kommer til å glemme, sier Langli om Haaland som gir drakten sin til en tilskuer.

– Det er harmoni, god stemning og folk som koser seg med å være på landslagssamling. Slik tror jeg ikke det alltid har vært, påpeker Langli.

Han får støtte fra ekspertkollega Solveig Gulbrandsen.

– Folk står igjen, det er en god stemning og publikum liker det de ser. De ser folk som ønsker å bidra med flagget på brystet og det har vi savnet litt. Det har vært litt tamt og kjedelig, men her er det folk som byr på seg selv, oppsummerer Gulbrandsen.

Også Jesper Mathisen ser en forandring i det norske landslaget etter Ståle Solbakken tok over.

– I mine øyne har det norske laget vokst. Ikke bare i form av at de har blitt et bedre lag, men du ser også flere og flere enkeltspillere som «popper ut» av dette kollektivet, sier Mathisen.