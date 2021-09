Taliban-leder så Astrid på CNN – nå vil han møte henne

– Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg, sier Astrid Sletten, som er landssjef for Flyktninghjelpen, til TV 2.

Taliban presenterte sin nye regjering tirsdag. USA er bekymret for sammensetningen, som kun består av medlemmer i eller med tilknytning til Taliban. Blant medlemmene er også terrorettersøkte Sirajuddin Haqqani.

For Setten, som jobber på bakken i Afghanistan, er en av de største bekymringene knyttet til kaoset i offentlig sektor.

– Det offentlige har kollapset over natten, sier Sletten.

Hun snakker med TV 2 på Facetime fra Kabul, og forteller at hun fikk seg litt av en overraskelse da hun kom på kontoret onsdag morgen.

VAKT: Taliban holder vakt mens folk handler på et marked som tilbyr kjøp og salg av valuta i Kabul. Foto: Aamir Qureshi / AFP

– Surrealistisk

Det har vært spredte protester og uroligheter rundt i landet etter Taliban tok makten.

– De urolighetene som vi ser i Kabul er et uttrykk for folks redsel for at det skal bli et totalitært regime hvor folk ikke får lov til å delta i samfunnslivet. Den frykten kan man forstå, sier Sletten.

Samtidig tror ikke landssjefen at Taliban kommer til å slå hardt ned på protestene ettersom de ønsker å bygge internasjonale relasjoner.

Selv føler Sletten seg tryggere i Afghanistan nå enn før.

– Jeg føler meg tryggere enn det jeg gjorde for tre måneder siden. Tidligere var det kamphandlinger mellom to krigende styrker, regjeringsstyrkene og Taliban. Nå er krigen over og Taliban vant, sier hun.

Som lederen av en humanitær organisasjon på bakken i Afghanistan, var rollen hennes å forhandle med regjeringen som bestod av ministere som var valgt og støttet av det internasjonale samfunnet. Nå er situasjonen snudd opp ned.

– Flyktninghjelpen har alltid forhandlet med alle parter, men nå er ministrene fra Taliban. Det er ganske surrealistisk og en situasjon som ikke er helt ukomplisert å forholde seg til, sier hun.

REGLER: De private universitetene åpnet igjen i Kabul 6. september. Kvinner må kle seg i nikab og klassene blir fordelt etter kjønn. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Overraskende telefon

Da Sletten kom til kontoret onsdag morgen, fikk hun en overraskende telefonsamtale.

– Den nye ministeren for utvikling hadde sett meg på CNN og likte det han hørte. Han ba om et møte med meg og han kommer på kontoret klokken 15 i dag, sier Sletten.

På møtet planlegger landssjefen stå fast på kravene til organisasjonen for sikre at de kan fortsette sitt arbeid.

– Det blir interessant å høre hva han mener forventes av oss som fortsatt jobber her, og hvordan han ser for seg at ting blir regulert fremover. Det er viktig for oss og andre organisasjoner at vi får et sete ved forhandlingsbordet slik at vi kan påvirke de reglene og kravene som kommer til å bli stilt, sier hun.

Sletten forteller at situasjonen til landet og dets innbyggere er kritisk.

BEKYMRET: Astrid Sletten er svært bekymret for situasjonen afghanerne befinner seg i. Her fotografert i Share Naw Park i Kabul. Foto: Enayatullah Azad / Flyktninghjelpen

«En perfekt storm»

– Det er en perfekt storm med alvorlig tørke i landet, kombinert med alvorlig økonomiske konsekvenser av pandemien. Millioner har flyktet på grunn av krig, og disse vil nå flytte hjem. Hvordan skal vi få dette til når de ikke engang har penger til å kjøpe mat? spør hun.

Afghanistan er avhengig av bilateral bistand fra andre land. Etter Taliban kom til makten, har de fleste landene stoppet støtten. Nå mener Sletten at Afghanistan er på randen av økonomisk kollaps.

– Det kommer til å bli en kjempeutfordring. Humanitære organisasjoner kan ikke alene hjelpe alle afghanere.

Fakta om krigen i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.



Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.



USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014.



Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Fra 2005 til 2012 hadde Norge ansvaret for sikkerheten i den afghanske Faryab-provinsen.



Krigen anslås å ha kostet over 170.000 mennesker livet siden 2001, blant dem over 47.000 sivile.



USAs samlede utgifter knyttet til krigen har oversteget 20.000 milliarder kroner, ifølge Costs of War-prosjektet ved Brown University .



. Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger. Det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.



I 2020 inngikk USAs daværende president Donald Trump en avtale med Taliban om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan.



Da de vestlige styrkene begynte sin tilbaketrekning i mai i år, trappet Taliban opp sine angrep på de afghanske regjeringsstyrkene.



Taliban inntok Kabul 15. august etter en ti dagers lynoffensiv. USAs siste soldater forlot byen litt før midnatt natt til 31. august. Kilder: NTB, Costs of War, FN

KVINNERS RETTIGHETER: Afghanske kvinner protester for rettigheter etter Taliban tok over makten i Kabul. Foto: Hoshang Hashimi / AFP FORLATT: Et medlem av Taliban går i ruinene av det som var CIA sitt kontor i Kabul. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Slik at folk overlever vinteren

Flyktninghjelpen har også forventninger til at verdenssamfunnet hjelper Afghanistan etter uttrekningen.

– Vi forventer at verdenssamfunnet finner løsninger slik at det kan bli en form for støtte til offentlig sektor, som vil gi lønn til lærere, helsearbeidere og byråkrater som for eksempel skal drifte skattekontor, sier Sletten.

Hun ønsker også at NATO-land og USA skal øke bidragene til den humanitære sektoren.

– Da kan vi bøte på skadene som har skjedd nå slik at menneskene overlever vinteren, sier Sletten.