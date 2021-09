Kraftig jordskjelv i Mexico

Et jordskjelv med en styrke på 7 rystet tirsdag kveld Stillehavskysten i Mexico, ifølge Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.

Skjelvets episenter var 17 kilometer sørøst for feriebyen Acapulco i delstaten Guerrero og var så sterkt at bygninger i hovedstaden Mexico by svaiet.

Rystelsene vedvarte i nærmere ett minutt i noen deler av byen, og inntraff natt til onsdag norsk tid.

Det er foreløpig ikke meldt om skader etter skjelvet, som også har utløst et tsunamivarsel for Hawaii og Guam.

Innbyggerne har tatt til gatene etter at en jordskjelvalarm ble utløst.