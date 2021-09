Solbakken etter tyrkisk gavepakke: – Jeg takker og bukker

Se Erling Braut Haalands vakre gest til en ung Norge-supporter øverst!

– Jeg takker og bukker for den muligheten.

Det sier Ståle Solbakken etter at han blir gjort klar over at Tyrkia må klare seg uten midtstopperne Caglar Söyüncü og Ozan Kabak mot Norge.

Kun målforskjell skiller Norge og Nederland med fire runder igjen. Tyrkia er to poeng bak med elleve poeng. En seier i Istanbul 8. oktober vil sannsynligvis sikre andreplassen i gruppen og mulighet for en ekstrasjanse til VM-spill. Deretter må Nederland slås for å vinne gruppen. Norsk tap eller uavgjort i Tyrkia gjør at Nederland må snuble i noen av sine gjenværende kamper for å skusle bort gruppeseieren.

Tyrkia-sjefen i trøbbel

Tyrkia rotet det virkelig til mot Nederland tirsdag. Ikke bare tapte de 1-6 mot Louis van Gaal & co. de pådro seg også en haug med kort, som gjør at de må klare seg uten nevnte Söyüncü og Kabak, samt Orkun Kökcü.

Tyrkias landslagstrener Şenol Günes kan være historie før VM-kvalkampen i fotball mot Norge. 1-6-tapet for Nederland ga ham helslakt i hjemlige aviser.

Emre Belözoğlu og Sergen Yalçın ble lansert som mulige erstattere i Tyrkias mest leste avis Hürriyet. Det skjedde bare noen minutter etter sluttsignalet i Rotterdam. Tapet der var det største for Tyrkia på mange, mange år.

Venter kok

Det som venter Norges landslag er trolig et fullsatt Vodafone Park (42.590 plasser).

– Jeg håper på fullsatt stadion og fullstendig kok. Jeg har spilt i Istanbul med slike omstendigheter før og scoret mål, så jeg satser på at det kan skje igjen, sier tidligere Trabzonspor-stjerne Alexander Sørloth.

YDMYKET: Tyrkia fikk juling av Nederland. Foto: Piroschka Van De Wouw

– Vi vet at det kommer til å bli en heksegryte

Da lagene møttes tidligere i gruppen spilte Norge også på «bortebane». Grunnet koronapandemien ble kampen spilt i Málaga for tomme tribuner. Det endte med et brutalt 0-3-tap for Solbakkens menn.

Denne landslagssamlingen har Norge tatt sju av ni poeng, og Solbakken tror det er et helt annet norsk lag som møter Tyrkia om én måned.

– Jeg tror spillerne føler at de har vokst, er trygge og komfortable. Vi vet at det blir en heksegryte, men det tror jeg de gleder seg til, sier landslagssjefen.

For de Tyrkia-laget som feide Norge av banen har virkelig skuffet etterpå. EM var en fiasko, og dette landslagsoppholdet har heller ikke vært overbevisende. Mot Latvia måtte de krangle seg til ett poeng, mens de brukte 54 minutter på å overliste Gibraltar-keeperen på lørdag.

– Sjansen er jo der. Jeg synes vi denne samlingen har bevist at vi kan spille mot etablert forsvar, særlig viste vi det mot Latvia. Vi har også vist at vi kan kontre. Mot Tyrkia er det godt mulig vi blir nødt til å gjøre begge deler, sier Solbakken.

GLEDET STORE OG SMÅ: Først knuste Norge lille Gibraltar. Etter kampen valgte flere av spillerne å gi unge supportere et minne for livet. Her gir Martin Ødegaard drakten sin til en heldig supporter. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Haaland får førpremiere om én uke

Etter at Nederland sendte Tyrkia hjem i skam er det Norge som ligger på andreplass i gruppen. Kun målforskjell gjør at Nederland topper. Tyrkia ligger to poeng bak.

Derfor blir kampen i Istanbul trolig avgjørende for om Norges VM-drøm skal leve videre. For det venter også en tøff kamp i Rotterdam mot gruppeleder Nederland.

– Jeg gleder meg til å reise til Istanbul. Jeg skal der snart med Dortmund, og ser frem til den kampen, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

15. september får nemlig Haaland en førpremiere på heksegryten som venter når landslaget gjester Vodafone Park 8. oktober.

OKSEN FRA JÆREN: Erling Braut Haaland ga seg ikke før han hadde scoret hat trick mot Gibraltar. Nå står jærbuen med tolv mål på 15 landskamper. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Vi har en fin posisjon i gruppen. Vi må fortsette å gjøre det Ståle ber oss om, og levere på vårt beste nivå. Vi må revansjere 0-3-tapet mot Tyrkia, sier Haaland.

Også landslagskaptein Martin Ødegaard gleder seg til det som gjenstår av VM-kvaliken.

– Det er åpent nå. Vi har noen viktige kamper foran oss, spesielt neste kamp mot Tyrkia. Alle kamper blir som finaler fremover, sier Arsenal-spilleren.