Norge - Gibraltar 5-1 (3-1)

Det ble en festaften for Erling Braut Haaland på Ullevaal. Jærbuen satte tre baller i Gibraltar-nettet, og var sentral i at Norge til slutt vant 5-1.

– Det var flott å vinne, og totalt sett en godkjent og bra samling. Jeg føler folk begynner å forstå visjonen til Ståle (Solbakken) og at vi spillere stadig kjenner hverandre bedre.

Selv om scoringsmaskinen kunne notere seg for et nytt hat trick, irriterte han seg for sjansene som ikke gikk i mål. Haaland hadde flere muligheter til å sette flere baller i nettet.

– Det var selvfølgelig godt med hat trick, og en befrielse. Men jeg kunne hatt seks scoringer, sier 21-åringen.

Selvkritisk

Med tre nye scoringer er Dortmund-spissen nå oppe i tolv mål for landslaget på 15 kamper. Han er den raskeste som har scoret ti mål for Norge på 73 år.

– Jeg scorer ikke nok mål, men nærmer meg ett målpoeng i snitt. Selv mener jeg at jeg burde hatt stått med flere mål enn kamper, sier Braut Haaland, som totalt scoret fem mål på denne landslagsuken.

Det betyr også at han stadig kryper innpå scoringsrekorden til landslaget. Den hører fortsatt til Jørgen Juve på 33 mål, en rekord som har stått siden 30-tallet.

– Det går nok tre-fire år, sier Ståle Solbakken på spørsmål om når han tror Haaland tar rekorden til Jørgen Juve.

Braut Haaland selv er ordknapp om rekorden.

– Du kan vel tenke deg du hva jeg jobber mot, sier han med et lurt smil.

Roses

Landslagssjefen er full av lovord om den unge angriperen som ble toppscorer i Champions League forrige sesong.

– Erling er det råeste vi har sett i norsk fotball. Det er ingen tvil om det. Hans kamp mot Nederland var nok hans beste denne samlingen, sier Ståle Solbakken.

– Han er på gang til å gjøre noe historisk, men å summere opp hans karriere nå… Det vi kan si er at det virker veldig lovende. Jeg er mest fornøyd med ansvaret han har tatt i gruppen. Det at vi spiller for Norge og ikke har alt som Dortmund har i sin verktøykasse.

Ikke overraskende er også Martin Ødegaard imponert over kompisen sin.

– Jeg tenker at tallene snakker for seg selv. Det er ikke så mye mer å si. Det er helt vanvittig og vi er heldige som har ham. Det er bare å ta av seg hatten, sier Ødegaard.