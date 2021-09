Derfor frykter mange at han snart vil ta makten i et militærkupp

Brasil har sunket ned i dyp økonomisk og politisk krise i nesten sju år.

Den økonomiske krisen utviklet seg under president Dilma Rousseff fra Arbeiderpartiet da landets oljeinntekter ble rammet av prisfall og stor korrupsjonsskandale i den statlig styrte oljeindustrien.

Den politiske krisen tok fart da Rousseff ble avsatt etter en omdiskutert riksrettssak og sentrum-høyre partier overtok styringen av landet uten nyvalg.

Den høyreekstreme Jair Messias Bolsonaro fikk økende oppslutning etter hvert som den nye regjeringen viste seg å være like korrupt som den forrige, og ute av stand til å lette den økonomiske og sosiale krisen som ga seg utslag i økt vold og utrygghet i byene.

Bolsonaro vant derfor presidentvalget i 2018 med å løfter om lov og orden, utsletting av korrupsjonen og økonomisk framgang.

Nesten tre år etter er resultatet blitt det motsatte.

Kriminaliteten har fortsatt å øke, selv om Bolsonaro har gitt politiet full ryggdekning for parolen «en død skurk er en god skurk».

Korrupsjonen florerer, og Bolsonaro-familien selv – presidenten og hans tre politikersønner – har en rekke etterforskninger rettet mot seg.

Elendig covid-håndtering

Økonomien er fremdeles sykmeldt: landet har 13 millioner registrerte arbeidsløse, matprisene har steget i stort tempo.

Titusener samlet i Sao Paolo tirsdag kveld til støtte for Brasils president. Foto: Miguel Schincariol

Inflasjonen går hånd i hånd med innstramminger i den offentlige pengebruken og kveler investeringene.

En demonstrant til støtte for Bolsonaro i Rio de Janeiro tirsdag. Foto: Mauro Pimentel

Men det folk reagerer mest på, er Bolsonaro-regjeringens elendige håndtering av pandemien.

Nesten 600 000 mennesker er registrert døde av covid-19, og mørketallet er høyt.

Bolsonaro saboterer smittevernrestriksjoner som lokale myndigheter prøver å innføre. Regjeringen har vært altfor trege med vaksineringen, som attpåtil ble forsinket av at regjeringsforhandlere krevde bestikkelser for å inngå kontrakter med internasjonale vaksineleverandører.

Regjeringens effektivitet er på ingen måte blitt bedre av at eks-kaptein Bolsonaro har bemannet en tredel av regjeringsapparatet med militære offiserer.

Erkemotstanderen

Følgen er at Bolsonaro har fått folket imot seg. Mens velgerne lenge var delt på midten, mener nå 48 prosent at Bolsonaro gjør en dårlig jobb, mer enn dobbelt så mange (24 prosent) som mener at han gjør en god jobb.

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes har blitt en av Bolsonaros erkefiender. Her demonstrerer Bolsonaro-tilhengere i Porto Alegre tirsdag. Foto: Diego Vara

Bare 30 prosent sier nå at de vil stemme på ham i presidentvalget neste år, mens 55 prosent støtter hans erkemotstander, Luiz Inácio Lula da Silva fra Arbeiderpartiet.

Lula var en populær president fra 2003 til 2010, satt ett og et halvt år i fengsel for korrupsjon, men har nå sluppet ut og blitt renvasket for anklagene.

Et eldre par deltar i en motdemonstrasjon i Rio tirsdag. Foto: Douglas Shineidr

Lula er tidligere metallarbeider og sosialdemokrat, men høyrefløyen rundt Bolsonaro ser på ham som en farlig kommunist.

De er derfor villig til å spille et høyt spill for å unngå at Lula blir landets neste president.

I noen måneder har Bolsonaro truet med å avlyse valgene neste år fordi det elektroniske opptellingssystemet, som Brasil har nytt godt av til alles tilfredshet etter at demokratiet ble gjeninnført i 1988, ifølge Bolsonaro er et system for valgsvindel.

En rekke motdemonstrasjoner samlet seg i Sao Paolo. Foto: Carla Carniel

Hans forslag om å basere valgene på stemmesedler av papir, ble nedstemt i Kongressen.

Statskupp

Mange tolker Bolsonaros uttalelser i det siste som at han ønsker å gjennomføre et statskupp.

Han har muligens militærets, politiets og landbrukselitens støtte til å gjennomføre det.

Sist gang Brasil opplevde et sivil-militært kupp, i 1964, innledet det 20 år med brutalt diktatur – en periode Bolsonaro stadig utroper som en gullalder for landet.

Bolsonaro vinker til tilghengere fra et helikopter i Brasillia tirsdag morgen Foto: Sergio Lima

Alt dette utgjør bakgrunnen for at det knyttes stor spenning til årets markering av den nasjonale uavhengighetsdagen 7.september.

Bolsonaro sier han ønsker å bruke denne dagen og det brasilianske flagget til å vise at han har folkets støtte.

Han bruker krigstermer og sier at dagen vil innlede en avgjørende periode som bare kan ende på tre helt ulike måter: at han «settes i fengsel, dør eller seirer».

Mange av hans tilhengere går gjerne i krigen for ham.

Okkupere Høyesterett

I sosiale medier agiterer flere for at de skal okkupere Høyesterett, som de hevder forfølger Bolsonaro og hans nærmeste.

Tusenvis av supportere av Bolsonaro samlet seg i Brasils største by Sao Paolo tirsdag. Foto: Amanda Perobelli

Andre lover at de skal invadere Kongressen på samme måte som i Washington 6. januar i år.

Store ressurser er blitt brukt på å busse folk fra jordbruksprovinsene, der Bolsonaro fortsatt har stor støtte, inn til hovedstaden Brasilia og landets største by São Paulo.

På plassen foran Høyesteretts-bygningen holdt Bolsonaro i dag en flammende tale for noen titusener tilhengere.

Talen rettet seg spesielt mot høyesterettsdommeren Alexandre de Moraes, som har avsagt dommer mot Bolsonaro-tilhengere som har oppfordret til å bruke vold.

«Enten setter sjefen for denne makten sin mann på plass, eller så vil denne makten lide på en måte som vi ikke ønsker», sa Bolsonaro.

«Makten» som presidenten sikter til er Høyesterett, og «sin mann» er dommeren Moraes, ifølge brasilianske observatører.

Brasil holder pusten før nattens hendelser.