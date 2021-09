Isabelle Eriksen bekrefter ny kjæreste

Tirsdag kveld var en rekke norske kjendiser samlet på Pakkhuset i Oslo på premierefesten til podkasten «Rød Løper».

Blant de oppmøtte var influenseren Isabelle Eriksen. Og hun dukket opp med ny kjæreste.

– Det er kjæresten min. Det er veldig hyggelig og går veldig bra. Hun er fantastisk. Jeg elsker henne, det er kjærlighet, forelskelse, sier Eriksen til Dagbladet.

For et par uker siden la Eriksen ut et mystisk bilde på Instagram, som fikk flere til å spekulere i om hun hadde fått ny kjæreste etter bruddet med Erik Sæter for et år siden.

Til Dagbladet forteller Eriksen at de to møttes i sommer.

– Jeg hadde litt «hot girl summer», så møttes vi, så tok det aldri slutt.