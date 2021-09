Brudd for realitystjernen

En rekke amerikanske medier skriver at Disick og Hamlin har gått fra hverandre, etter 11 måneder som par.

Deriblant E! News, TMZ og US Weekly.

– Amelia gjorde det slutt med Scott i løpet av helgen, sier en kilde til E! News.

– Aldri ment å være langvarig

En annen kilde sier til TV-kanalen at paret var enige om å gjøre det slutt.

– De har hatt det mye gøy sammen, men det var aldri ment å være et langvarig forhold, sier vedkommende.

Scott Disick er mest kjent fra realityserien Keeping Up With The Kardashians, og som Kourtney Kardashians mangeårige kjæreste. De to har tre barn sammen, men gikk fra hverandre i 2015.

I årene som har gått har Disick fått mye oppmerksomhet for sine forhold til yngre kvinner.

– Alle misforstår

Før han ble sammen med 18 år yngre Hamlin, var han i et tre år langt forhold med 23 år gamle Sofia Richie.

Under reunion-sendingen til Keeping Up With The Kardashians tidligere i år, kommenterte Disick på dette.

– Alle misforstår når de sier at jeg ser etter yngre damer. Jeg går ikke ut og ser etter unge damer – de bare ser ut til å bli tiltrukket av meg fordi jeg ser ung ut. Det er i hvert fall det jeg forteller meg selv, sa Disick til programleder Andy Cohen.