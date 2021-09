Ap-topp: – Svært overraskende

Utfallet blant de yngste velgerne kan gi en pekepinn på hvordan det går ved stortingsvalget førstkommende mandag.

En av partiene som jubler, til tross for kraftig tilbakegang, er Arbeiderpartiet.

Da tidligere AUF-leder og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) gikk på scenen på Soria Moria på Torshov i Oslo tirsdag kveld, hadde hun sine tvil om hvordan det kunne gå.

Ti prosent til neste på lista

– Jeg sa til dem at det er nesten umulig for dere å vinne, sier hun til TV 2.

– At avstanden til de andre partiene skulle være så stor, det var svært overraskende, sier Ap-representanten videre.

Arbeiderpartiet får 23,3 prosent av stemmene under skolevalget. Det er en tilbakegang på 3,2 prosentpoeng fra 2019.

– Du tok det litt ned på scenen. Var du nervøs?

– Ja, for det var veldig vanskelig å vinne skolevalgene. Vi har sett bølger av stemninger. Ungdommer kan være mer vare for stemninger og stemmer i mindre grad på de ansvarlige helhetspartiene, men at vi ligger ti prosent foran de på nummer to, som er Frp, det er mye sterkere enn det jeg hadde regnet med, sier hun.

Delvis borgerlig jubel

Frp gjør det bedre i skolevalget enn regjeringspartiet Høyre. 0,4 prosent skiller de to partiene.

Frp er det partiet som går klart mest fram sammenlignet med valget i 2019, hele 5,8 prosentpoeng. Høyre går fram 0,5 prosentpoeng.

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at det er tøft å være representant for et regjeringsparti.

– Yttersidene gjør det bedre i skolevalg ofre. Jeg har levd lenge med at Frp har gjort det godt i skolevalg, men ikke i hovedvalg. Det tyder på at de har vært tydelige i sine budskap og ikke nødvendigvis stått til ansvar for regjeringspolitikk, sier Solberg.

– Er du fornøyd?

– Vi skulle selvfølgelig sett 50-60 prosent til Høyre, men det er ikke realistisk, sier Solberg fra valgvaken i Bergen.

- Det ser svart ut for dette partiet

– Historisk

MDG går kraftig tilbake på skolevalget, hele 4,9 prosentpoeng fra 2019, ned til 6 prosent. Partileder Une Bastholm er likevel svært fornøyd.

– Hadde dette vært stortingsvalget, hadde vi fått 11 mandater og flertall med Oslo-modellen. Jeg håper at dette gir et signal om hvordan vi lander på mandag, sier Bastholm til TV 2.

Partiet hadde fått hele 11 mandater på Stortinget dersom dette hadde vært valgresultatet.

MDG-lederen sier at de kjemper om klima-stemmene blant de andre ungdomspartiene.

– Vi deler nok klimaengasjementet med flere andre ungdomspartier. De er vassere enn moderpartiene når det kommer til klima, sier Bastholm.

Venstre får 10,7 prosent i skolevalget. Det er en framgang på 0,6 prosentpoeng fra 2019 og er en historisk oppslutning for partiet.

– 10,7 er det beste skolevalget for Unge Venstre noensinne, det er historisk, sier Venstre-leder Guri Melby i en e-post til TV 2.