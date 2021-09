Helsedirektøren: Flere tusen barn kan trenge koronatilsyn av spesialisthelsetjenesten i vinter

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at vi må være forberedt på at flere tusen barn vil trenge koronatilsyn av spesialisthelsetjenesten i vinter.

Han understreker overfor kanalen at dette er noe det er stor usikkerhet rundt.

I Danmark har helsemyndighetene anslått at rundt halvparten av barna under 12 år vil bli koronasmittet til vinteren. Ifølge Guldvog er det ikke grunnlag for å si noe veldig annerledes gjelder i Norge.

– Vi må forberede oss på noe lignende i Norge også, sier han til NRK.

Ifølge Helsedirektoratets prognoser kan én av 250 barn som blir smittet, ha behov for behandling på sykehus. I Norge er det rundt 800.000 barn under 12 år. Blir 400.000 barn smittet, kan tallet på sykehusinnleggelser bli høyt.