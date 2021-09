Endrer debatten etter krangling og kaos

Forrige tirsdag møttes de ni partilederne til en intens debatt i TV 2s Premier League-studio i Bergen.

Partilederne ble utfordret på tre temaer: Klima, skatt og helse. Det la grunnlaget for flere opphetede diskusjoner.

Men det var ikke nødvendigvis de politiske diskusjonene som stakk av med de fleste overskriftene.

– Vi tar grep

For debatten ble preget av høylytt krangling og partiledere som snakket i munnen på hverandre.

– Det virker som hver valgkamp har en kaosdebatt, og denne gangen var det vår tur, sier programleder Arill Riise.

Slik blir debatten Onsdag klokken 21.40 møtes de ni partilederne til den andre direktesendte partilederdebatten på TV 2. Sendingen går direkte fra Deichman bibliotek i Oslo. Følgende temaer skal diskuteres: Skole - hvilke krav bør vi stille til lærerne våre? Ny abortlov - hvor bør grensen gå for selvbestemt abort i Norge? Regjeringssamarbeid - hvem skal egentlig styre Norge etter valget?

Og nettopp derfor har TV 2 bestemt seg for å gjøre endringer foran kveldens partilederdebatt fra Deichman bibliotek i Oslo.

– Vi tar grep. Det viktigste vi gjør vil være å rettlede partilederne til å huske at de er på et bibliotek, og da må de bruke innestemme. Å snakke i munnen på hverandre, er en dårlig måte å snakke til velgerne på, sier programlederen.

– Klar overtenning

Han er klar på at det er vanskelig å få til en ryddig debatt, når det er så mange som ni deltakere. Men Riise understreker at han skal gjøre sitt beste for at seerne skal sitte igjen med en bedre opplevelse enn forrige gang.

– Det var en klar overtenning for alle i den første debatten. I ettertid så vil de nok se at de ikke kan diskutere på den måten, for da når de ikke frem til velgerne sine, sier TV 2-profilen.

Og hvis noen av partilederne glemmer seg, lover Riise at de får høre det.

– Vi kommer til å være ganske strenge. Vi vil ikke ha avbrytelser i tide og utide.