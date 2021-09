Gjekstad antyder skjult Lunde-agenda fra russisk rival

Follo - Vipers 21-32

Tirsdag meldte Fædrelandsvennen at Vipers-målvakt Katrine Lunde (41) og familien flytter til Russland, hvor hennes samboer, Nikola Trajkovic, har fått tilbud om en trenerjobb i fotballklubben CSKA Moskva.

Kristiansandslaget vil imidlertid ikke å slippe målvakten, som selv ønsker å melde overgang til den russiske klubbens håndballag.

Vipers' hovedtrener, Ole Gustav Gjekstad, sier til TV 2 at han forstår at Lunde er skuffet over klubbens avgjørelse.

– Samtidig er Vipers en klubb som inntil nylig trodde vi hadde stallen som skulle starte i Champions League. Så kommer det andre ønsker, og de kommer sent. Ønskene blir etter min mening behandlet på skikkelig vis, sier Gjekstad.

Han sier Vipers ønsker å beholde sine spillere.

– Det mener jeg er en naturlig reaksjon fra klubben, sier treneren.

Han antyder at den russiske klubben først og fremst ønsker å sikre seg Lundes tjenester, heller enn samboerens.

– Jeg tror det handler litt om hva som kom først av høna og egget. Er det Katrine CSKA ønsker, eller er det en fotballtrener i en udefinert rolle? spør Gjekstad retorisk.

– Tenker du at det kan det være en årsak?

– Jeg tenker at det er en mulighet for CSKA til å sikre seg en billig håndballspiller, svarer Gjekstad, som understreker at Lunde opptrer meget profesjonelt i både trening og kamp etter uenigheten.

Lunde selv ønsket ikke å snakke med pressen etter å ha vært med på Vipers' seier over Follo onsdag kveld.

Slo tilbake etter pause

Norges suverent beste lag de seneste årene åpnet den kampen skrekkelig.

Etter pause hevet imidlertid Vipers seg, og kjempet seg til slutt til nimålsseier.

– Vi gjør veldig mange tekniske feil og slet med pasningsspillet. Det er sterkt at vi hever oss slik vi gjorde etter pause, sier Vipers' Ragnhild Valle Dahl etter kampen.

Hun ønsker ikke å fokusere på at lagets keeper ønsker seg bort fra klubben.

– Katrine er profesjonell og gir alt uansett hvilket lag hun spiller på. Vi har fokus på kampen og det har Katrine også. Det er en sak mellom henne og klubben. Laget skal bare gjøre som normalt, sier Dahl.