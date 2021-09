«Tiger King»-Erik er død

TMZ melder at Erik Cowie, kjent fra Netflix-serien «Tiger King», ble funnet død fredag i New York City.

Cowie, som er en av dyrepasserne som ble kjent gjennom TV-serien, ble funnet død på et soverom. Det skal være en venn som fant ham.

Ikke mistenkelig

TMZ skriver at det ikke er nevnt noe om et mistenkelig dødsfall på dette tidspunktet. Det skal ikke være funn av narkotika på stedet, men det vil bli gjort en undersøkelse på området.

I serien «Tiger King» fikk seerne følge Joe Exotic som eide og drev Greater Wynnewood Exotic Animal Park i Oklahoma og alt som skjedde rundt parken hans.

«Tiger King» var var en av de mest omtalte TV-seriene 2020 og Cowie dukket opp flere ganger ettersom han var en av dyrepasserne til Joe Exotic.

Stilte ikke opp i retten

Tidligere i år ble Cowie tatt for DUI etter en bilulykke i Oklahoma hvor han bodde. DUI står for «driving under the influence» og vil si at du kjører under påvirket tilstand av for eksempel alkohol eller narkotika.

Han ble erkjent skyldig og skulle dømmes kort tid etter ulykken skjedde. Cowie møtte ikke opp i retten og det ble derfor utstedt en arrestordre, men ingen visste hvor han var blitt av.

«Tiger King»-dyrepasseren har tidligere innrømmet at han slet med alkohol før han ble dyrepasser, men har nektet for at han tok narkotika.

Cowie har blitt hyllet av «Tiger King»-fansen helt siden serien kom ut. Fansen beskriver han som en utrolig kul fyr som gjorde en god jobb som dyrepasser for tigrene.