Nå skal kjærlighetssorgen hennes bokanmeldes: – Er jo mine følelser

Forfatter og youtuber Victoria Skau er aktuell med sin andre bok «Jeg angrer ikke på at jeg elsket deg».

I boken forteller hun åpenhjertig om hvordan hun opplevde å gå gjennom en kjærlighetssorg der hun endte opp med å søke råd hos en psykolog.

– Jeg har aldri vært hos psykolog før. Da jeg bestemte meg for å skrive boka tenkte jeg det var en genial plan, så jeg gjorde det, sier hun i studio hos God kveld Norge.

– Skulle oppsøkt psykolog tidligere

Skau føler at alt for mange kan underdrive en kjærlighetssorg man går gjennom, og mener selv at det er noe av det verste hun har opplevd.

Da hun gikk til psykologen for å snakke om sine følelser rundt kjærlighetssorgen følte hun at det hadde en effekt.

– Fy søren så mye hjelp jeg fikk av det. Jeg skulle oppsøkt psykolog mye tidligere, forteller Skau.

Youtuberen har selv kjent at hun undertrykket følelsene sine ved et tidligere brudd:

– Jeg er en slik person som skal glemme det, gå ut på byen og skaffe meg et «rebound». De klassiske rådene man får ved kjærlighetssorg, sier hun.

Bedre forståelse for egne følelser

Da hun startet med boken sin ble det annerledes:

– Det jeg nå ønsket var å gå i dybden på følelsene mine da jeg skrev boka, fordi jeg har vært gjennom et heftig år med kjærlighetssorg, sier Skau.

Mens hun skrev boka fikk hun mer forståelse for at følelsene hun kjente ved dette bruddet også kunne stamme fra tidligere brudd hun hadde vært gjennom.

Følelsene hang igjen fra sist gang hun hadde kjærlighetssorg:

– Det hadde jeg ikke skjønt tidligere, understreker forfatteren.

– Skummelt

Skau, som også står bak podkasten «Victoria bryter ned fasaden», gruer seg litt til anmeldelsene av boka kommer.

– Det er litt skummelt, for det er mine følelser. Det at noen skal anmelde den er skremmende, sier hun i studio.

Youtuberen prøver likevel å se bort fra kritikk og anmeldelser, og mener at det ikke er det viktigste ved boka.

– For meg er det viktigste at dette kan være en bok som hjelper folk, og at jeg vet at mine følelser var ekte, forteller hun.