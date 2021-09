Frp-Helgheim etter hijab-tilbudet: Lover å vise barn «dyp respekt» i Frps valgbod

Frp-topp Christian Tybring-Gjedde (58) har fortsatt ikke beklaget at han ville betale Fatima (15) for å ta av seg hijaben. Partifellen Jon Helgheim lover at noe lignende ikke skal skje igjen.

Helgheim stilte opp uten Christian Tybring-Gjedde i Frps valgbod på Karl Johan i Oslo tirsdag.

Skolebarn flokket seg rundt for å stille spørsmål om klima, skole, innvandring, og andre temaer de hadde fått i oppgave å løse, slik Fatima og hennes medelever gjorde 25. august.

Som TV 2 har fortalt, utfordret Tybring-Gjedde Fatima gjentatte ganger til å ta av seg hijaben, da hun var ved valgboden for å lære om bærekraft.

– Jeg gir deg 500 kroner, hvis du tar den av.

– Jeg gir deg 1000 kroner!

– Du kan ta det på igjen etterpå. Jeg bare utfordrer deg. Jeg vil se det vakre håret ditt, sa Tybring-Gjedde.

Dyp respekt

Helgheim tar avstand fra partifellens opptreden overfor 15-åringen.

– Som Sylvi sa til TV 2 på mandag, så mener vi at det ble feil. Vi skal behandle folk som kommer hit med dyp respekt, og her skal man få svar på spørsmål. Og så får vi legge høylytte diskusjoner bort, sier Helgheim.

Han vil helst legge saken bak seg, og sier det ikke er noe som tyder på dårlig stemning i valgboden.

– Her er det så god stemning som bare det, så jeg legger sånne ting raskt bak meg.

Helgheim er 2. kandidat for Oslo Frp etter Tybring-Gjedde, og det er usikkert om han kommer inn på Stortinget.

– Tror du dette har skadet Frp nå i valgkampen?

– Vi prøver å fremstå veldig ryddig når vi står ute på stand, og det går stort sett alltid bra. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye mer tid på dette, svarer Helgheim.

Forbereder elevene for å unngå ubehag

Men etter Fatimas opplevelse i valgboden, har flere skoler snakket med sine elever for å unngå at de skal komme i lignende ubehagelige situasjoner.

– Vi ønsker jo ikke sånne opplevelser, spesielt ikke for våre elever som er 14 til 15 år, sier lærer Espen Torsteinsbø Hansen ved Skullerud skole.

– Han er voksen. Hun er 15 år. Hun skal lære om demokratiet. Han er en erfaren voksen som har mye erfaring med demokratiet. Måten han håndterte det på var helt forferdelig etter mitt syn, så vi har snakket litt om hva de skal gjøre hvis det skjer noe, og sagt at da skal de trekke seg unna, hente en voksen og litt sånne type ting, sier Hansen.

Mange elever på skolen reagerte sterkt på at en stortingspolitiker ville betale Fatima for å ta av seg hijaben, forteller han.

– De var ganske sjokkerte!

En av dem er 14 år gamle Frøy Bilet Hellebust.

– Jeg tenker det er ganske ekstremt, og ikke så bra at folk gjør sånn. Her i Norge skal man jo få lov til å si hva man vil, men han burde ikke tilby penger for at hun skal ta av hijaben, som tilhører religionen hennes, sier Frøy.

Listhaug gjentar refs

Både Frøy og læreren mener Tybring-Gjedde burde beklaget sin oppførsel.

– Det som er gjort er gjort. Du kan ikke skru tiden tilbake igjen, men start med å si unnskyld iallfall, spesielt til jentungen som fikk slengt dette mot seg, for det er respektløst det han sier. Han har selvfølgelig sin mening om hijab, men det har jo hun også, og det må han respektere, sier Hansen.

Tybring-Gjedde har ikke svart på henvendelser fra TV 2 om kritikken som har kommet mot ham.

Men partileder Sylvi Listhaug står fast ved at Tybring-Gjeddes opptreden mot 15 år gamle Fatima ikke er akseptabel.

– Som jeg sa til TV 2 på mandag: Her falt det ord som overhodet ikke burde falt. Det er selvfølgelig ikke greit. Min invitasjon til Fatima om et møte eller en samtale, står ved lag, sier Listhaug.

Rektor inviterer Listhaug

Rektor Margrethe Hammer ved Bjerke videregående skole mener Listhaug i stedet bør ta seg en tur til skolen Fatima går på.

– Listhaug var tydelig på at hun ville snakke med elever, så vi inviterer Sylvi Listhaug til Bjerke ved en anledning, sier Hammer.

Hun hadde tirsdag kveld fortsatt ikke fått svar på brevet skolen sendte til Frp, der de tok sterk avstand fra Tybring-Gjeddes oppførsel.

Hammer sier at saken også har en positiv side.

– Mange elever tenker kanskje noen ganger at politikk ikke er aktuelt for dem, og nå ser de jo veldig at det er aktuelt for dem, sier rektor.

Hun forteller at skolen har brukt tid på å være rundt i klassene og snakke med elever, vist TV 2s reportasje og diskutert politikk og demokrati, for å ivareta dem ut ifra reaksjonene som dukker opp.

Fatimas medelever opprørt

TV 2 møtte Fatimas medelever da de skulle stemme i skolevalget tirsdag, og flere var mer motivert til å stemme etter Fatimas historie.

– Jeg har mer lyst til å stemme mot dem, og ikke la dem komme i regjering. For hvis vi har sånne ledere i Norge, så blir det store forskjeller i samfunnet og det er dårlig for Norge, sier Mohammad Qusim Sheikh (17).

Han går siste året på Bjerke videregående skole. Også medelev Yusir Yasir (18), reagerer.

– Jeg håper denne hendelsen får politikere til å reflektere mer over hva man burde si, spesielt når det kommer elever som egentlig bare skal lære om bærekraft på stands. Du kan fortsatt bruke ytringsfriheten din, men å en ikke-krenkende måte, sier Yasir.

Rektor sier at det skolen synes er spesielt og trist, er at mange som kjente til situasjonen ikke reagerte fordi det er så vanlig.

– De vi har snakket med og foresatte sier slike hendelser er så vanlig i hverdagen, og da har vi en viktig jobb å gjøre i skolen, og samfunnet ellers. For det er ikke slike ting man skal oppleve i dag, sier Hammer.

Elevene på skolen slår ring om Fatima.

– Jeg synes det er helt sjokkerende. Det er helt feil, sier Sheikh.

– Hun har tatt et valg i livet, og det er å bruke hijab. Hun burde ikke bli presset til å vise håret, hvis hun ikke ønsker det. Det er ikke greit i det hele tatt, sier Simal Iqbal (18).