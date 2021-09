Fetterens bestekompis om politiet: – Ansvarspulverisering

KARMØY (TV 2): Fetterens beste venn, Ronny Hollevik, mener de ansvarlige for etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs bør stå frem og beklage feilene som er begått.

Ronny Hollevik og fetteren til Birgitte Tengs har vært nære venner helt siden begynnelsen av 80-tallet. Hollevik har stått ved bestevennens side helt siden politiet pågrep han i 1997.

– Det har vært en vanvittig stor påkjenning for han. Vanskelig å leve seg inn i. Det har vært en påkjenning bare å være rundt han og se på det han har stått i, sier Hollevik til TV 2.

Natt til 6. mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs overfalt, voldtatt og drept like ved sitt hjem på Karmøy. Etterforskningen av drapet har vært gjenstand for massiv kritikk. En av tingene som sendte etterforskerne på villspor, var funnet av hår i den avdøde jentas hender.

Var på villspor

Funnet gjorde at politiet jaktet på en mann med langt lyst hår. Senere har det vist seg at håret tilhørte Tengs selv.

Etter hvert rettet politiet etterforskningen mot den jevnaldrende fetteren til den avdøde 17-åringen.

Han tilsto drapet, men det skjedde etter at han ble utsatt for isolasjon, press og bruk av avhørsmetoder som har fått skarp kritikk. Fetteren trakk tilståelsen, men han ble likevel dømt i tingretten.

Onsdag i forrige uke ble en annen mann pågrepet og siktet for drapet.

– Ansvarspulverisering

Rettsprosessen mot fetteren til Birgitte Tengs, som endte i frifinnelse, endret hvordan politiavhør gjøres i Norge og blir brukt som et grelt eksempel på hvordan falske tilståelser kan oppstå.

– Jeg synes ikke det er nok å si at man brukte feil avhørsmetoder, for det er ikke bare der problemet ligger. Selvfølgelig var det kanskje den mest synlige tingen, men det har vært noe galt med hele prosessen fra dag én. Det er begått så mange feil, sier Ronny Hollevik.

Etter at mannen i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapet i forrige uke, mener han det er på tide at de som bidro til etterforskningen står frem og viser en annen ydmykhet enn de har gjort til nå.

– Jeg synes det har vært ansvarspulverisering fra veldig mange hold. Jeg synes de bør gå i seg selv og forklare seg, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med Ståle Finsal, som ledet den taktiske etterforskningen for Kripos i Birgitte Tengs-saken.

Han ønsker ikke å uttale seg på nåværende tidspunkt.

– Jeg synes han kan beklage veldig mye av det som har skjedd feil i etterforskningen. Det trenger ikke å komme en fellende dom på en annen person for å erkjenne at her har det skjedd veldig mye dårlig politiarbeid som han har ledet, sier Hollevik.

Lensmann Dagfinn Torstveit var også med på etterforskningen av saken. Han har tidligere uttalt at det vil være en tung bør å bære dersom de gjorde feil.

Vil ikke glemme historien

Selv om han ble frikjent i lagmannsretten 1998 har fetteren til Birgitte Tengs måttet leve med mistanken mot seg i over 25 år. Erstatningsdommen han ble idømt dagen etter frifinnelsen har han fortsatt ikke klart å kvitte seg med.

Hollevik kastet seg på telefonen til kompisen da nyheten om den nye siktelsen sprakk på fredag i forrige uke. Særlig én ting er viktig for fetteren nå, sier Hollevik.

– At man ikke blir historieløs oppe i det hele er veldig viktig å få frem for han. Samtidig som han er lettet og håper at det kommer en fellende dom i saken, slik at han kan føle seg helt fri.

GOD VENN: Ronny Hollevik snakker jevnlig med fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Fetteren til Birgitte Tengs har stiftet familie og slått seg til ro i Spania, blant annet fordi han har slitt med å få seg jobb i Norge.

– Det har nok helt sikkert endret seg. Han er jo en veldig godt kvalifisert arbeidstaker, og har en ledende posisjon i et multinasjonalt selskap i dag. Så det å få jobb i Norge i dag tror jeg ikke skulle være noe problem, sier Hollevik.

Saken har vært en enorm belastning for lokalsamfunnet på Karmøy i over 26 år. Hollevik sier han tror at hele Karmøy vil kjenne på en lettelse, dersom politiet nå endelig klarer å løse drapsgåten.

– Folk er lettet og veldig glade på søskenbarnet sitt vegne, sier han.

– Tror du han ville følt seg velkommen her i dag?

– Ja, det tror jeg. Men han trives veldig godt i Spania. Han er ikke Spania fordi han føler seg utrygg i Norge, men rett og slett fordi han foretrekker å være der.