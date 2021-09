Ap-politiker fikk pendlerbolig selv om han eide leilighet i Oslo

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland hadde egen leilighet i Oslo, men fikk likevel gratis bolig av Stortinget. Stortinget mener politikeren burde ha sagt ifra om at han eide en egen leilighet.

Aftenposten skriver at Mørland eide en liten leilighet i Oslo sentrum, men at han likevel søkte om og fikk innvilget pendlerbolig fra 2017 fordi han jevnlig pendler til Arendal.

Dermed kunne han leie ut leiligheten i Oslo samtidig som han selv bodde gratis. Mørland har også en leilighet i Arendal, der han er folkeregistrert.

Selv sier Ap-politikeren til Aftenposten at han søkte om pendlerleilighet fordi regelverket ga ham mulighet til det, og fordi stortingsleiligheten var vesentlig større enn leiligheten han selv eide.

– Forutsetningen var selvfølgelig at jeg hadde en leilighet i Arendal som jeg disponerte og fortsatt bor i, sier han.

Oppfyller ikke kriteriene

Stortinget opplyser til Aftenposten og VG at Mørland burde ha sagt fra om leiligheten.

– Ja, Stortinget burde ha all relevant informasjon for å fatte en beslutning mest mulig i tråd med regelverket, skriver Stortingets direktør, Marianne Andreassen, i en epost til VG.

På spørsmål fra Aftenposten om man oppfyller kriteriene for å få pendlerbolig av Stortinget nå man allerede disponerer en bolig i byen, svarer stortingsdirektøren «nei».

Beklager

Nå beklager Ap-politikeren.

– Når Stortingets administrasjon mener de har fått mangelfulle opplysninger fra meg, burde jeg selvsagt ha gitt dem disse opplysningene. Det beklager jeg, skriver Mørland i en epost til Aftenposten.



Mørland skriver i en epost til VG at han ønsker å bidra til at Stortingets direktør får de opplysninger som trengs for å endelig avklare om han har hatt rett på pendlerbolig eller ikke.

– Dersom Stortinget mener jeg har fått en urettmessig fordel, vil jeg selvsagt gjøre det jeg kan for å rydde opp i det, skriver Mørland.

Han legger til at dette også vil kunne inkludere å si fra seg stortingsleiligheten.

Pendlerleiligheter

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet. Samtidig eide han i fem år en bolig i Lillestrøm kommune som han leide ut.

Stortinget har 143 leiligheter i Oslo sentrum. De deles ut til politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer fra Stortinget.

