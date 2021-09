Carlsen vant armageddon-drama: – Han klarer ikke å holde hodet kaldt

Onsdag fra kl. 16.30: Se Norway Chess på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Alireza Firouzja-Magnus Carlsen 1-1,5

Stortalentet Alireza Firouzja og Magnus Carlsen spilte remis i et parti som tidvis svingte frem og tilbake under første dag av Norway Chess.

Da skulle de ut i omspill i armageddon. Der lå et halvt poeng i potten, noe som kan vise seg å bli viktige i kampen om turneringsseieren.

Carlsen vant omspillet etter en svært nervepirrende avslutning. Begge spillerne var under et enormt tidspress. Firouzja hadde, ifølge sjakkcomputeren, den beste stillingen, men spillerne måtte ta trekkene sine nærmest på sekundet.

Firouzja rotet bort overtaket. Partiet endte med remis, altså seier til Carlsen i og med at han hadde svarte brikker.

– Hvilken dramatikk, utbrøt TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Se hvordan han tok helt av øverst.

Like før det eskalerte i et tidsdrama uten like, så Firouzja ut til å styre mot seier.

– Det har skjedd mot ham før, at han ikke greier helt å holde hodet kaldt noen ganger. Det greier ikke jeg heller, for så vidt, med få sekunder igjen, men han kjenner det kanskje spesielt, sier Carlsen til TV 2.

Overraskende åpning

Til tross for at han hadde svarte brikker, viste Carlsen at han hadde vinnerambisjoner i langsjakkpartiet med den offensive, sicilianske åpningen, slo TV 2s eksperter fast.

30-åringen overrasket imidlertid da han flyttet hesten, før Alireza Firouzja toppet ham ved å agere lynraskt og flytte bonden på kanten.

– Nå er jeg veldig nervøs, sa Jon Ludvig Hammer, og viste til at Firouzja trolig var i en forberedelse.

Fransk-iraneren bremset imidlertid opp, selv om sjakkcomputeren viste at han hadde en gunstig stilling. På sitt tiende trekk brukte han 20 minutter, og var allerede en halvtime bak Carlsen på tid. Så vippet stillingen i Carlsens favør.

Reagerte på tidsbruk

Ekspertene stusset på hvorfor Firouzja til stadighet tenkte så lenge på hvert trekk.

– Det overrasker meg igjen at ikke Alireza har svaret klart, han må sett denne stillingen for potensielt 40 minutter siden, kommenterte Maud Rødsmoen.

18-åringen virket ikke å dele ekspertenes bekymring. Noen trekk senere brukte han igjen svært lang tid. Før 20 trekk var spilt hadde han brukt tre fjerdedeler av tiden sin.

– 17 minutter er ganske sykt å bruke, sa Rødsmoen, før Hammer slo fast at Firouzja kom til å havne i tidsnød.

Den gode nyheten for Firouzja var at stillingen jevnet seg ut. Så fikk han også farten opp, i alle fall nok til å unngå tidsnød. Etter 39 trekk ble de enige om remis.

