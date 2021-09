Bilulykke i Oslo: – Ikke lag mer kaos!

Klokken 17.25 meldte politiet at to biler hadde vært involvert i en frontulykke på Kongsveien, øst i Oslo.

– En person fremstår skadd, og får hjelp av ambulansepersonell på stedet. Det fremstår ikke alvorlig, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Personen ble imidlertid fraktet videre til sykehus.

Stokkli sier at ulykken oppstod som følge av at en av de to bilene kom over i motsatt kjørefelt. Den skadde personen er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Veien ble sperret mens bergingsarbeidet pågikk. Politiet anmodet bilistene på Kongsveien om å ikke snu eller forsøke å kjøre forbi ulykkesstedet, men heller bli stående inntil videre.

– Kongsveien er lang og smal, så dette var en oppfordring om å istedenfor å snu, heller vente og unngå å lage mer kaos, sa Stokkli.

Klokken 18.02 opplyser politiet at bilene er ryddet bort, og at veien er åpen for normal trafikk igjen.