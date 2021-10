Fikk telefon fra Sir Alex Fergusons sekretær: – Jeg kunne ikke tro det

Som guttunge tegnet han på matpapir i foreldrenes take away-restaurant. Det ble begynnelsen på en helt spesiell reise for Stanley Chow.

Året er 1986 og det nærmer seg fotball-kalenderens store høydepunkt: VM i Mexico. Tolv år gamle Stanley Chow har akkurat vært ute i Manchesters gater, der han har kjøpt seg en klistremerke-bok. Det kjøpet skulle vise seg å forme hele hans karriere.

– Dette er min aller største inspirasjon. Klistremerkealbumet fra Mexico i 86. Det er sånn jeg mener at fotball-portretter bør se ut, sier Chow til TV 2, mens han holder opp et godt bevart klistremerkealbum fra 1986.

INSPIRASJONEN: Det var gjennom denne klistremerkeboken Stanley Chow for alvor ble hektet på fotballportretter, Foto: Olof Andersson

35 år senere er Chow en anerkjent karikaturtegner verden over og 47-åringen har gjort over 6.000 portretter, blant annet for kjente fotball-stjerner som Lionel Messi, Paul Pogba og Sir Alex Ferguson. Men veien dit har vært lang.

– Foreldrene mine var immigranter fra Hong-Kong og de drev en kinesisk take away-restaurant i Manchester. Det var mer eller mindre der jeg vokste opp. Jeg sto og kuttet løk og grønnsaker allerede som liten gutt. Jeg drev med det helt til jeg var rundt 20 år, sier Chow og forklarer at kunstnerspiren i ham viste seg allerede på mor og fars kjøkken.

– Foreldrene mine lot meg tegne på papiret som vi pakket maten i. Det var nok det som var starten på kunstnerkarrieren, smiler han, før han blir noe mer seriøs.

– Men det kom til et punkt der jeg måtte si til foreldrene mine at jeg ikke ville jobbe med take-away mer. Hadde jeg blitt værende, ville jeg nok vært der den dag i dag, så jeg måtte sette en strek. Jeg forlot restauranten og fant min egen vei, forklarer 47-åringen.

Ble kontaktet av Edgar Davids

Chow bestemte seg for å forfølge drømmen om å bli kunstner på heltid. For å finansiere det hele hadde han en bijobb som DJ på diverse utesteder i Manchester, og det var ikke før i 2007 at det virkelige gjennombruddet fant sted.

– Jeg prøvde utrolig mye forskjellig. Jeg designet plakater til barer, jeg jobbet med reklame og jeg gjorde ting for ulike magasin. Over en periode på ti år, ble alle disse små oppdragene bare større og større, forklarer Chow og fortsetter:

HJEMMESTUDIO: I sitt studio i kjelleren har Chow portrettert over tusen fotball-profiler. Foto: Olof Andersson

– Så ble jeg plutselig kontaktet av Edgar Davids. Han hadde sett et bilde jeg hadde publisert av Wayne Rooney. Han sa at han ønsket et bildet av seg selv, så jeg lagde et til ham. Han brukte det blant annet på Twitter-profilen sin, og etter at han publiserte det, fikk jeg forespørsel på forespørsel fra mange forskjellige fotballmagasin. Etter det eksploderte det, ler Chow.

GJENNOMBRUDDET: Dette bildet av Edgar Davids ble på mange måter gjennombruddet for Stanley Chow. Foto: Stanley Chow/privat

For omtrent samtidig som den nederlandske superstjernen kom med sin forespørsel, fikk Chow også en telefon fra Jack og Meg White i The White Stripes. Den amerikanske rockeduoen, som blant annet er kjent for megahiten «Seven Nations Army», ville ha karikaturtegneren med på laget.

– Da begynte det virkelig å gå oppover. Alt eksploderte egentlig samtidig, det var galskap. Jeg fikk jobber hos flere fotball- og sports-magasiner, og jeg ble kontaktet av The New Yorker Magazine. I tillegg gjorde jeg portretter av fotballspillere, forklarer Chow.

– Jeg kunne ikke tro det

Men det hele toppet seg i 2013. I forbindelse med åpningen av Sir Alex Ferguson Way like ved Old Trafford, fikk poeten Tony Walsh i oppgave å skrive et dikt om Manchester Uniteds managerlegende. Med seg på laget ville han ha Stanley Chow.

– Tony ønsket at det skulle være et bilde til diktet, så han spurte meg om jeg ville laget det. Det var veldig hyggelig av han, sier Chow.

FIKK MIDDAG I RETUR: Chow laget dette portrettet av Sir Alex Ferguson. Det vant han en middag med Manchester Uniteds managerlegende. Foto: Stanley Chow/privat

Og hyggeligere skulle det bli for den mangeårige Manchester United-supporteren. For kort tid etter publiseringen av diktet «The Govan Boy», fikk han en telefon av Sir Alex Fergusons sekretær.

– Jeg kunne ikke tro det da sekretæren hans ringte. Hun spurte om jeg ville spise middag med ham og jeg trodde det var en spøk, sier Chow.

Men det var det altså ikke.

– Det var et selskap med tolv personer og alle satt rundt ett stort bord. Jeg husker at jeg ikke visste hvor jeg skulle sette meg. Da kom Sir Alex opp til meg og la hånden sin rundt skulderen min og så sa ham: «Du sitter med meg». Det var utrolig hyggelig, men alt han snakket om var hester og vin, og det er jeg ikke så interessert i. Jeg prøvde å stille ham spørsmål om Manchester United-spillerne og sånne ting, men det gikk i vin og hester, humrer han.

Solskjær neste?

I tillegg til artist-jobben har Chow fulgt Manchester United så lenge han kan huske. 47-åringen har hatt fast plass på Old Trafford de siste 15 årene. Han både håper og tror at Ole Gunnar Solskjær er mannen som kan følge i Sir Alex Fergusons fotspor.

– Jeg synes Ole er bra. Han var en meget viktig brikke i Alex Ferguson-æraen og jeg kan se at han prøver å gjøre mye av det samme. Med Sir Ole, unnskyld Ole, på laget, har vi blitt påminnet alle de gode tingene med United og han prøver å bringe det tilbake igjen. Han har fortsatt mye å lære, men jeg tror på ham.

– Så du omtaler han som «sir» allerede?

– He-he, det var en glipp, men han kan komme dit. Alt han trenger å gjøre er å vinne trippelen, da blir han Sir Ole. Enhver ekte Manchester United-supporter elsker Ole, og vinner han nok, kan han fort bli en «sir», sier Chow, som vurderer å lage en karikaturtegning til kristiansunderen.

SOLSKJÆR: Etter Manchester Uniteds Champions League-triumf i 1999 tegnet Chow dette bildet av Ole Gunnar Solskjær. Foto: Stanley Chow/privat

– Jeg har faktisk laget et portrett av Ole, det er 1999-versjonen. Jeg har aldri møtt ham personlig, men jeg har sett han på treningsfeltet. Han har fortsatt ikke invitert meg på middag, men kanskje om noen år, når vi begynner å vinne igjen, avslutter Chow med et smil om munnen.