– Han er et forbilde for oss alle

Norge har levert varene til nå denne landslagssamlingen. Uavgjort mot Nederland og seier mot Latvia gjør at mulighetene for spill i Qatar-VM neste år fortsatt er til stede.

En av nøkkelfaktorene til det er Mohamed Elyounoussi. Vingen har startet begge oppgjørene, og mot Latvia scoret han det andre målet.

Det skjedde bare dager etter han scoret sitt første mål for Southampton i Premier League i uavgjortkampen mot Newcastle. Tidligere den uken leverte han et hattrick i ligacupen.

Selv om «Moi» nyter gode dager på fotballbanen, har 27-åringen vært gjennom tøffe tak.

Sparket Hughes - da startet problemene

Livet smilte da han sommeren 2018 signerte for Southampton og manager Mark Hughes. Selvtilliten var på topp og Moi fryktet lite da overgangen til Premier League-klubben var i boks.

– Kjøringen i England tror jeg blir det vanskeligste. Fotballen skal gå fint, sa han den gangen.

Hughes fikk sparken og inn kom Ralph Hasenhüttl. Da begynte det å butte imot for Elyounoussi. 16 kamper og null scoringer var fasit i sin første sesong. Det var en påkjenning for den tidligere Molde- og Sarpsborg-spilleren.

– Når folk ser en fotballspiller ser de det glamorøse livet, målene vi scorer og at alt er godt. Men det har også en bakside med tunge netter og dager. Man kan føle seg litt alene innimellom. Da handler det om å ha riktige folk rundt seg, sier Moi, som snart blir tobarnsfar.

Løsningen ble et to år langt utlån til Skottland og Celtic. Der gikk det bedre for Norges nummer elleve, som ble en viktig brikke i laget.

– Jeg har blitt testet mentalt på hvor sterk man er og aldri skal gi opp. Det var tøft, men jeg er glad for erfaringen i Celtic, hvor jeg fant meg selv og fikk selvtillit.

– Ga aldri opp

I sommer returnerte Moi til Southampton og fikk raskt muligheten til å vise seg frem i sesongoppkjøringen.

– Jeg ga aldri opp og ville vise hvor god jeg kan være når man får en ny manager som man ikke kjenner så veldig godt. Jeg har trengt et par år, men heldigvis har jeg hatt kone og familie rundt meg som har støttet meg. Jeg fikk muligheten i pre-season og deretter i cupen, og da handlet det om å ta den.

–Hvor sikker var du på at du skulle fortsette i Southampton?

– Det var ikke hundre prosent sikkert. Klubben ga signaler på at jeg ikke skulle andre steder, men jeg måtte vise meg frem. Det har vært fint å prestere nå, men det kommer dårlige dager igjen, og man må gjennom det også.

Landslagskaptein Martin Ødegaard blir inspirert av Elyounoussi. Arsenal-spilleren kommer med lovord av lagkameraten.

– Det sier mye om ham. Han er et forbilde for oss alle, det viser at motgang hører med, og at det er fullt mulig å komme seg gjennom vanskelige situasjoner, sier Martin Ødegaard.