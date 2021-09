Ladd luftgevær, soverom uten vinduer, og oppkast i buskene – likevel nektet utleieselskapet å refundere pengene

TV 2 HJELPER DEG: Gro Herland og familien var klare for en uke i rorbu på Bømlo, men da de kom fram så de raskt at det aller meste var galt.

Det var i starten av juli at Gro Herland, ektemannen, datteren og hennes ektemann, og deres to barnebarn satte kursen mot Bømlo for en ukes ferie. Der hadde de leid en rorbu ved vannkanten.

– Ungene hadde gledet seg til ferien, men opplevelsen ble helt forferdelig, forteller Herland.

Hun sier at det hele startet litt forvirrende. Familien gjorde som de hadde fått beskjed om av utleieselskapet DanCenter, og reiste til et annet sted på Bømlo for å hente nøkkel. Da de kom dit fant de verken hus eller mennesker. De ringte eieren, som ba dem kjøre til rorbua, der det skulle stå en person og ta dem imot. Der var det heller ingen. Til slutt fikk de beskjed om at terrassedøren stod åpen, og at det bare var å gå rett inn.

– Det så ut som det hadde vært fest der

Da familien endelig kom seg inn i rorbua, kom de negative overraskelsene etter hvert på løpende bånd. Alt så ved første øyekast greit ut, men da familien tok turen opp i andre etasje fikk de seg et sjokk.

– Da vi kom opp og så TV-stuen virket det som det hadde vært fest der. Det var mye kliss, det lå rusbrus under sofaen, og det var masse maur der, forteller Herland.

Turen gikk videre til soverommene, men heller ikke der var ting som det skulle. Rommene manglet vinduer, og det manglet lys. I tillegg hang det løse ledninger fra taket og ut fra veggen.

– Det skulle være to dobbeltsenger der, men den ene var bare med en skuffeseksjon man kunne dra ut. Da vi dro den ut manglet sengebunnen. Derfor måtte barnebarnet på ti sove på madrass på gulvet, forteller Herland.

Siden familien kom frem sent på dagen, var de nødt til å overnatte, til tross for at de nå ønsket seg bort fra rorbua så fort som mulig. Barnebarna syntes også det var litt skummelt å skulle legge seg i et rom uten lys.

Ladd luftgevær og reseptbelagte medisiner

Men de ubehagelige opplevelsene stoppet ikke der. Da Gro og ektemannen gikk for å legge seg fikk de flere negative overraskelser.

– På en hylle på soverommet fant vi et ladd luftgevær. Heller ikke på dette rommet var det lys, men vi fant en løs lampe vi kunne bruke. Vi prøvde også å få liv i røykvarsleren, og byttet batteri i denne, men den begynte bare å hyle. Huset var en brannfelle. Det var ingen tvil om at her kunne vi ikke bo.

FÆL: Herland beskriver opplevelsen i rorbua som fæl. Familien tok flere bilder for å illustrere alt som var feil. Foto: Privat

I en skuff fant de også mye medisiner, deriblant medisiner som inneholdt kodein. Utenfor rorbua lå det en haug med søppel, og i en busk lå det også oppkast.

Dagen etter forlot de rorbua, og sendte mail til både eier og lokalkontoret til DanCenter for å fortelle at de hadde forlatt huset og hvorfor.

– Det var trist at vår første familieferie i Norge skulle ende sånn, sier Herland.

DanCenter nektet å refundere pengene

Som følge av den dårlige opplevelsen på rorbua, ønsket Herland og familien å heve leiekontrakten og få pengene refundert. Det gikk ikke DanCenter med på.

Utleieselskapet begrunnet det med at familien ikke tok kontakt med deres hotline eller lokalkontoret på Vestlandet.

– Vi hadde forsøkt å ringe lokalkontoret, men ringte tydeligvis feil nummer. Jeg sendte også mail til lokalkontoret på Møre og krevde pengene tilbake, og han sendte forespørselen videre til Danmark.

DanCenter henviser til retningslinjene sine, der det står at de er behjelpelige med småting dersom man tar kontakt mens man leier.

– Dette var langt mer enn bare småting. Jeg føler de har vært veldig arrogante. Jeg føler meg snytt. Dette er tjuveri. Det var en fæl opplevelse, sier Herland.

Lykkelig slutt

Heldigvis for familien Herland endte ikke turen i skuffelse etter én dag i rorbua. Gro forteller at datteren kom i kontakt med en annen utleier i området.

– Det huset de leide ut var egentlig ikke helt ferdig, men da vi fortalte vår historie, jobbet utleieren på spreng for å få det ferdig så vi kunne bo der. Det endte bra, selv om vi måtte ut med 12.000 nye kroner, og den første opplevelsen var så fæl som den var.

Heldigvis for familien Herland slipper de nå likevel å betale for den ubehagelige rorbuopplevelsen. Når TV 2 hjelper deg tar kontakt med DanCenter får pipa raskt en annen lyd. Under ett døgn senere får Herland en mail fra utleieselskapet.

– Jeg fikk akkurat mail fra DanCenter om at vi får pengene refundert! Hadde det ikke vært for dere hadde vi vel aldri sett noe til pengene. Tusen takk for all hjelp! skriver Herland i en mail.

DanCenter beklager

DanCenter legger seg flate, og sier det har skjedd en feil i Herlands sak.

– Det har seg sånn at DanCenter fungerer som en formidler av utleieobjektet mellom huseier og gjest. Huseierne er ansvarlige for å kvalitetssikre leieobjektet mellom avreise og ankomst. Noen benytter seg av servicepersonale til dette, noe som også er tilfelle i denne saken. DanCenter som formidler har også et ansvar for å sikre at avtalene med huseierne overholdes, så feil og mangler minimeres, skriver selskapet i en epost til TV 2 hjelper deg.

– Det er heldigvis ytterst sjeldent at vi opplever saker av denne karakteren, men her har det tydeligvis skjedd en feil, og det er dypt beklagelig. Derfor har vi naturligvis valgt å oppfylle gjestens ønske om full refusjon av leiebeløpet, avslutter de.

DanCenter kommenterer ikke hvorfor de formidler ei rorbu med manglende brannsikkerhet, og der familien sier det mangler vinduer på soverommene.

Herland er glad for at de nå kan legge saken bak seg.

– Jeg føler en enorm lettelse, men det er et tankekors at man står helt maktesløs alene og ikke kommer noen vei uten at man går ut i media, avslutter hun.