Vålerenga-treneren tør nesten ikke tenke på målsetningen: – Det vil bety enormt mye

Sist gang Vålerenga vant kongepokalen var det Kenneth Larsen som avgjorde finalen. Nå er klubblegenden kommet hjem for å ta sitt Vålerenga tilbake på toppen av norsk ishockey.

Kenneth Larsen har kommet hjem.

45-åringen vokste opp i gamle Jordal Amfi, gikk gradene i klubben og var med å vinne åtte kongepokaler med de mørkeblå på Oslo øst.

Den tidligere landslagsspilleren var en lojal tjener i 15 sesonger, og fikk med seg 481 seriekamper for de kongeblå, før han vendte snuten østover.

I Lørenskog fortsatte han spillerkarrieren, før han med tiden ble trener for A-laget til klubben. Der ble han, med unntak av én sesong, til han i juli i år tok over hovedtreneransvaret for moderklubben, Vålerenga.

Sammen med kameraten, Espen "Shampo" Knutsen, skal han ta Vålerenga tilbake på tronen av norsk ishockey.

- Nå er det dags for å være helt i toppen og ta gullet hjem, sier han.

AVGJORDE: Kenneth Larsen jubler borte hos lagkameratene etter å ha avgjort NM-finalen i 2009. Foto: Kyrre Lien

Avgjorde sist

Det klart mestvinnende laget i norsk hockey, har ikke vunnet siden Kenneth Larsen og lagkameratene gjorde det i 2009.

Den gang var det Larsen som avgjorde finalen mot Sparta i Jordal Amfi.

- Det var en bra dag. Jeg spilte egentlig et jævlig dårlig sluttspill, men folk husker meg ofte for at jeg avgjorde akkurat den kampen, sier Larsen med et smil.

IKONISK FEIRING: Kenneth Larsen jublet på en minneverdig måte etter at han scoret i den 6. finalekampen av NM-sluttspillet i 2009. . Foto: Kyrre Lien

- Hvorfor tror du det er gått så mange sesonger etter det uten at Vålerenga har vunnet?

- Det har vært flere ting som har gjort det. Lørenskog er geografisk nærme og "tok" noen av spillerne de hadde "monopol" på. Også er det mange flere lag som kjemper om tittelen, enn det var før. Tidligere sesonger var det kanskje bare to lag som virkelig kjempet om tittelen, men de siste årene er det flere lag med høyere ambisjoner og mulighet til å vinne, svarer han.

Kjenner på presset

Treneren merker at det er store forventninger til Vålerenga før den kommende sesongen.

Larsen begynner å kjenne på "sommerfuglene i magen" før seriestarten, og innrømmer at han kjenner på presset.

- Jeg synes det er greit at det er press på oss. Det håndterer vi bra, og er noe som trigger oss til å gjøre det bra hver dag, sier han.

- Hva vil det bety for deg å vinne et NM-gull som trener for "klubben din"?

- Det er nesten så jeg ikke tør å tenke på det. Det vil bety enormt mye. Drømmen til meg og gutta er å ta NM-gull foran et fullsatt Jordal Amfi. Det er det råeste du kan være med på i norsk hockey, svarer Larsen.

Sterke signeringer

For å kunne ta det NM-gullet de lengter etter, har klubben hentet hjem noen skikkelig kanoner i sommer.

Stefan Espeland er tilbake etter to sesonger i tysk og østerisk hockey, og styrker med det en allerede sterk backbesetning i hovedstadsklubben.

Etter 14 år i utlandet er Mathis Olimb tilbake i moderklubben. Landslagsprofilen vil utvilsomt styrke Vålerenga.

TILBAKE: Etter 14 år i utlandet er Mathis Olimb tilbake i moderklubben. Foto: Torstein Wold / TV 2

Flere spillere har også kommet inn. Blant andre Pontus Finstad og Mika Partanen.

- Hvor godt er årets Vålerenga-lag sammenlignet med det som avsluttet forrige sesong?

- Der spør du vanskelig. Vi har mistet noen viktige spillere, samtidig som vi har hentet flere bra spillere. Jeg tror for eksempel Olimb blir en sterk toppspiller i laget, som i tillegg kan være med å skape en god treningskultur for de unge som kommer opp, svarer Larsen.

Axel Eidstedt, Wade Murphy og Sondre Olden er blant profilene som ikke lenger er i klubben.

GODE FASILITETER: Nye Jordal Amfi har blitt den hallen Vålerenga ventet lenge på. Foto: Ellen Kessel

- Alt på stell

- Jeg ser jo nå at du ser sykt godt herfra. Jeg har aldri vært her oppe før, sier Larsen med et smil og skuer utover nye Jordal Amfi fra toppetasjen.

45-åringen synes samtidig at det er vemodig at hallen han vokste opp i er revet. Han trives der.

- Jeg likte gamle Jordal Amfi og den kloakklukten der, men jeg ser jo at dette er en veldig fin hall. Den er nesten litt for fin for meg, sier han.

Mye har endret seg siden han sist var i klubben. Fasilitetene er bedre. Det er også strukturen.

- Det er blitt langt mer profesjonelt. Nå er alt på stell. Det krever mer av oss ledere og spillere. Vi var profesjonelle da og, men ikke som nå, mener treneren.

- Den tøffeste kampen

Lørdag 11. september 15.00 droppes pucken, og Fjordkraft-ligaen 2021/22 kommer endelig i gang.

18.00 er også Vålerenga på isen. De skal til Fredrikstad og møte et Stjernen-lag med mange nyervervelser.

- De er i bra driv. Det er kanskje den tøffeste kampen vi kunne fått i første runde. Jeg tror alle regner med at vi skal vinne, men de har et bra lag med mye fart, og jeg regner med det kommer maks antall tilskuere av hva de kan ha i hallen sin. Det kommer til å smelle bra, sier Larsen.

- "Den tøffeste kampen", tror du det?

- Jeg tror det. Hadde vi møtt Stavanger hadde folk tenkt det var mer "greit" å tape. Her forventer alle at vi skal vinne, samtidig som vi møter et veldig bra lag. Er vi ikke hundre prosent påskrudd så taper vi, svarer han.

Kampen kan du se på TV 2 Sport 2/TV 2 Play.

Sendeplan 1. serierunde i Fjordkraft-ligaen:

11. september kl. 15.00: Grüner - Sparta (TV 2 Play)

11. september kl. 15.00: Manglerud Star - Lillehammer (TV 2 Play)

11. september kl. 15.00: Storhamar - Ringerike (TV 2 Play)

11. september kl. 18.00 (sendingen begynner 17.30): Stjernen - Vålerenga (TV 2 Sport 2/ TV 2 Play)