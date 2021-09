Lene ble overfalt av Tengs-siktede året etter drapet: – Kunne jeg blitt et offer?

Hendelsen skjedde nøyaktig ett år etter at 17 år gamle Tengs hadde blitt drept på Karmøy natt til 6. mai i 1995.

Fire dager etter drapet hadde mannens psykolog Jorunn Øpsen tipset politiet om ham, fordi hun tidligere selv var blitt overfalt.

Politiet viet ham likevel liten oppmerksomhet utenom et vitneavhør i desember samme år.

– Jeg har hatt mye å tenke på de siste dagene, forteller Lene Nilsen når TV 2 kontakter henne tirsdag.

Ropte på naboen

Hun har tidligere fortalt sin historie i TV 2-serien «Hvem drepte Birgitte Tengs?» i 2018, da ingen var siktet i saken.

Nilsen hadde vært på byen da hun gikk over broen til Risøy i Haugesund.

– Jeg fikk øye på en mann som satt på huk og holdt i kjønnsorganet sitt. Da jeg rundet svingen, fulgte han etter meg. Han kom bort og var veldig pågående, forteller hun.

Den ukjente mannen, også han i 20-årene på den tiden, onanerte mens han forsøkte å komme i prat med Nilsen.

– Han begynte å ta på meg, både på puppene og på rumpa. Jeg ropte høyt for å tiltrekke meg oppmerksomhet og prøvde å komme unna, sier Nilsen i serien.

Like utenfor sin egen bolig klarte mannen å stoppe henne. Da forsøkte han å presse henne opp mot murveggen.

Nilsen så at naboene i etasjen under henne hadde vinduet åpent, og hun ropte navnene deres for å få hjelp.

Mannen ble satt ut og trakk seg litt tilbake. Ifølge Nilsen fikk han utløsning før han løp fra stedet.

Pekte ut mannen

Tre uker etter hendelsen var mannen igjen på farten. I løpet av en sen kveld og natt blottet han seg for minst 15 personer. Flere av dem er identifisert av politiet og har fortalt at han onanerte.

Samme kveld kjørte han rundt i en Opel da politiet forsøkte å stoppe ham. Da en politibetjent stilte seg opp foran bilen hans og viste tydelig tegn til å stanse, kjørte han rett mot mannen så han måtte kaste seg unna.

Politiet satte på blålys og tok opp jakten, uten å lykkes.

Mannen kjørte i 110 kilometer i timen i en 60-sone på Karmøy. Han slo samtidig av lysene på bilen sin og passerte en rekke andre biler på den våte veibanen.

Under rettssaken erkjente han de fleste anklagene, men nektet for hendelsen med Nilsen på Risøy.

Retten trodde likevel på Nilsen, blant annet fordi hun kunne peke ut mannen på bilder og fordi hennes beskrivelse av genseren hans stemte med genseren han hadde på da politiet senere pågrep ham.

«Kunne jeg vært et offer?»

Før disse hendelsene hadde den siktede mannen allerede sittet i såkalt sikring, langt på vei det samme som i dag heter forvaringsstraff, fra 1991 til 1994. Bare noen måneder før hendelsen som Nilsen opplevde i mai 1996, hadde han igjen blitt dømt for utuktig atferd.

– Dersom han skulle bli dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995 – hva tenker du om at han ikke ble pågrepet tidligere?

– Det er ubehagelig. Jeg har tenkt voldsomt mye på alle som er blitt utsatt for hans ugjerninger oppigjennom. Dersom han drepte Birgitte Tengs, er det mange skjebner som burde vært unngått, sier Nilsen.

PÅ ÅSTEDET: Nilsen tok med Birgitte Tengs-forfatter Bjørn Olav Jahr til stedet der mannen oppsøkte henne. Foto: TV 2

Hun forteller at hun de siste dagene har tenkt mye på Birgitte Tengs og hennes etterlatte familie.

– Jeg tenker på denne mannen og hvordan hun må ha hatt det før hun døde, sier hun.

For Nilsen har det blitt mindre søvn enn vanlig etter at hun forstod at mannen som overfalt henne, nå knyttes til to uløste drapssaker.

– Jeg har tenkt at dersom jeg ikke ropte på dem i underetasjen, så hadde han kanskje ikke stoppet og tatt et steg tilbake. Da tror jeg han hadde gjort mer. Jeg tenker at «kunne jeg vært et offer?», sier hun.

For overgrepet mot Nilsen og de andre hendelsene i mai 1996 ble mannen dømt til 10 måneders fengsel, hvorav 120 dager ble gjort betinget. Han ble også ilagt tre nye år med sikring.

25 nye tips

Dermed slapp han ut av fengsel relativt kort tid før Tina Jørgensen ble drept i Stavanger i september 2000.

Politiet mistenker at haugalendingen i 50-årene står bak drapet, men har ikke siktet ham for det.

Mannen har selv nektet enhver befatning med begge de to drapene. Hans forsvarere har varslet at de vil anke avgjørelsen om varetektsfengsling til lagmannsretten. Anken blir levert onsdag.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier til TV 2 tirsdag at de har fått omkring 25 nye tips i saken etter at de før helgen offentliggjorde pågripelsen.

Flere av tipsene knytter seg til andre uoppklarte saker, deriblant en overfallsvoldtekt på Stord i 1999. Politiet vurderer fortløpende om de aktivt vil etterforske mannen opp mot øvrige saker.

Totalt er mannen straffedømt minst syv ganger, mange av dem for innbrudd hos kvinner der han har stjålet klær og sko. Selv har han forklart at det har gitt ham en seksuell opphisselse.

TV 2 er ikke kjent med at mannen er straffedømt etter 2005.