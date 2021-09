Risikerer å miste VM etter ribbeinsbrudd

Tobias Foss' velt i Frankrike forrige helg har vist seg å være mer alvorlig enn man først trodde. 24-åringen måtte stå over oppkjøringsritt og kan i verste fall også måtte stå over VM.

Nordmannen måtte nemlig bryte endagsrittet Bretagne Classic - Ouest-France 29.august. Til TV 2 dagen etter meldte han at han måtte sy seks sting på haka, men at det stod «ellers bra til».

Det viste seg imidlertid senere at han også hadde brukket et ribbein i velten, noe som gjorde at han ikke stilte til start i oppkjøringsrittet Tour of Britain, som begynte søndag.

Foss skriver i en SMS tirsdag at «VM kan være i fare, ja», og legger til at en beslutning sannsynligvis blir tatt i løpet av de neste dagene.

Foss, som er norsk mester av året på tempo, er på papiret Norges sterkeste kort i disiplinen som åpner sykkel-VM i Belgia neste søndag. En 3. - og 4. plass på åpningstempoene i henholdsvis Giro d'Italia og Baskerland rundt tidligere i år illustrerer nivået Vingrom-syklisten har etablert seg på denne sesongen.

Leknessund og VM-laget

Foss er i utgangspunktet tiltenkt en plass på laget til tempoen sammen med Andreas Leknessund.

Også Leknessund krasjet i Bretagne Classic - Ouest-France, og 22-åringen slo skulderen sin. Det gjør at han ikke stiller til start på EM-tempoen i Italia førstkommende torsdag, men han vil bli å se på start i fellesstarten på søndag. Det er også alle muligheter for at Leknessund stiller til start på VM-tempoen neste søndag.

En syk Iver Knotten vil heller ikke bli å se på EM-tempoen, noe som gjør at Norge stiller uten deltakere i eliteklassen for herrer. Også Vita Heine har meldt avbud på grunn av sykdom.

Leknessund er også aktuell for Norges lag til herrenes fellesstart i VM 26.september.

Norge vil ha seks mann på start, og det er ventet at Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Markus Hoelgaard og Rasmus Fossum Tiller vil legge beslag på fem av disse.

En rekke utøvere, deriblant nevnte Leknessund og formsterke Odd Christian Eiking, er blant de som kjemper om den siste plassen på laget.