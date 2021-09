Derfor filmet han døden og terroren

I dag starter rettssaken etter terrorangrepene i 2015, og Daniel er et av vitnene i saken.

– Jeg åpnet vinduet mitt. Jeg så nøyaktig hva som skjedde. Det var virkelig krig. Jeg hørte skudd fra maskingevær og så folk falt ned. Det var døde og skadde. I nattemørket var det bare mobiltelefoner som lyste opp, forteller Daniel Psenny (64).

Videobildene av konsertgjestene som desperat flykter og hopper ned fra baksiden av Bataclan ble raskt symbolet på terroren.

SKUTT: Daniel viser fram arret hvor en av terroristenes kuler traff ham, da han reddet en skadd amerikaner. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Vi sitter sammen med Daniel på plassen foran det gamle Justispalasset i Paris. På kafebordene rundt oss sitter journalistkolleger og jobber. Forbereder direktesendinger og skriver artikler. Onsdag starter rettssaken etter terrorangrepene i Paris den 13. november 2015.

Til sammen 130 mennesker ble drept da ti IS-terrorister angrep Stade de France, uteserveringer i flere bydeler og konsertlokalet Bataclan i Paris.



Se mobilklippet til Psenny i videovinduet under:

Ville vise historien

Daniel jobbet i 2015 som journalist i avisa Le Monde og bodde i smuget bak Bataclan. Han dekket medieøkonomi og telekom-bransjen. Den kvelden hørte han bråk ute i den lille gatestubben. Han kikket ut og oppdaget kaoset. Døde og skadde om hverandre. Folk som hoppet ned eller falt etter å ha blitt skutt.

– Det var folk, kaos og døde overalt.

For ham var det en refleks å ta opp mobilkameraet og filme det som skjedde. Det er de eneste bildene som finnes av dramaet i Paris. Bortsett fra en kort video inne fra konserten med bandet Eagles of Death Metal. På videoen høres skudd før alt blir mørkt.

– Jeg ville dokumentere og bevise det som skjedde. Vise hva som skjer når det pågår et terrorangrep. Det var en refleks å filme for historien, for å filme et vitnesbyrd, forteller Daniel.

TERRORFRYKT: Det er høy sikkerhet rundt rettssaken, som starter onsdag. Det er fortsatt høy terrorfare i Frankrike. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Etter terrorangrepet sluttet han i Le Monde og bor nå i Budapest. Den 19. november skal han vitne i terrorrettssaken. Han er også et av ofrene for terroren. Daniel ble skutt i armen da han reddet livet til en amerikaner, som lå ute i smuget og blødde. Etter å ha filmet noen minutter og skuddene stilnet, våget journalisten seg ut i gaten for å hjelpe folk.

– Jeg nærmet meg mannen som lå på bakken, for å se om han var i live. Han levde og sa «du er engelen min». Sammen med en annen dro vi ham inn i gangen i bygningen min. For å få ham i trygghet og for å vente på nødetatene. Da jeg lukket igjen døra, så kikket jeg ut for å se hva som skjedde. Det var da jeg ble truffet i armen av en kule fra en av terroristene oppe i etasjene.

NI MÅNEDER: Rettssaken varer langt inn i 2022. Først i oktober skal de første ofrene forklare seg. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Taus terrorist

Tjue IS-medlemmer er tiltalt for terrorangrepene. Bare 14 sitter på tiltalebenken, alle utenom en er tiltalt for medvirkning og planlegging. De seks siste tiltalte er i Syria, flere av dem muligens døde.



Bare en terrorist overlevde, fransk-marokkaneren Salah Abdeslam. Han vokste opp i bydelen Molenbeek i Brussel i Belgia. Han har nesten uten unntak forholdt seg taus, og det er ikke ventet at han vil snakke under denne rettssaken heller.

Saken skal pågå i en spesialbygd terrordomstol i det gamle Justispalasset på øya Ile de la Cité i Seinen. Det er nærmere 1800 fornærmede, som får bistand av over 350 advokater. En egen webradio er opprettet for de ofrene som ikke kan delta i selve rettssalen. Saken filmes, men kun for historien.

Se politiet storme Bataclan sekund for sekund:

– Hva forventer du av rettssaken?

– Det jeg ønsker er sannheten, men vi vet at sannheten ikke kommer, fordi den hovedtiltalte Salah Abdeslam ikke vil snakke. Vi har en rettstat, frie og uavhengige domstoler og medier. Vi har en måte å leve på som er helt annerledes, som alle kan delta i. Det er det vi skal forsvare. Vi skal vise at dette er sterkere, fordi det er samfunnet vårt terroristene vil utslette, sier Daniel Psenny.