Mann i 80-årene skadd etter å ha kjørt inn i fjellvegg

Politiet meldte 15.16 at en person hadde blitt skadd etter å ha kjørt inn i en fjellvegg i Årlottdalen i Indre Fosen.

Klokken 15.46 skriver de at en mann i 80-årene blir fraktet til St. Olavs hospital med lettere skader, som følge av ulykken.



Politiet skriver videre at årsaken til ulykken sannsynligvis er at en møtende bil brukte stor plass på veien, og at mannen i 80-årene måtte svinge unna for å unngå å kollidere med denne bilen.



– Denne bilen har strukket ifra stedet, fører bes ringe politiet umiddelbart, skriver politiet.