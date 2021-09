Mia Gundersen med oppgjør: – Irritert på hele systemet

Mia Gundersen (59) og Espen Hana (57) er begge fra Stavanger og har tidligere arbeidet sammen på scener rundt om i landet.

De har ikke jobbet sammen på en stund, men i oktober, november og desember skal de opptre med forestillingen «Endeling sammen igjen». Der vil Hana sitte på flygelet, begge synge og begge dele historier fra livene deres.

– Vi har vært gjennom det meste. Vi gjenkjenner en del situasjoner. For å si det sånn: Når man har vært nede og rotet i helvete noen ganger, og kommet seg opp igjen, da lærer man at det ikke er så farlig lenger. Det er det som er herlig med å bli voksen.

RINGREV: Mia Gundersen har gjort alt fra TV-programmer til revy. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Tørlagt alkoholiker

På spørsmål om de kan utdype hva «å være nede i helvete» betyr, tar Hana ordet:

– Jeg er tørrlagt alkoholiker på sekstende året, så man har vært nede i noen mørke daler, svarer Hana.

De understreker at forestillingen også passer til de uten like mye livserfaring som dem.

I videointervjuet øverst i saken forteller de at forestillingen vil inneholde mye humor og musikk. De vil snakke om temaer fra seksualitet til Tinder.

Jobbet lenge for forestillingen

Produsentene i selskapet Mikrofonen har jobbet beinhardt for å få til denne forestillingen, ifølge Gundersen og Hana.

– Det er vanskelig. Nå er det begrensinger med 1-metersregelen, det betyr at vi kan selge langt færre billetter, men produksjonen er ikke noe billigere, sier Hana.

I utgangspunktet skulle de ha med flere musikere, men de måtte gjøre grep fordi de ikke fikk støtte fra Kulturrådet.

– Hvor er musikerne nå? På NAV? De har ikke jobb. Koster det ikke samfunnet mer å ha en hel haug i kulturbransjen på NAV? Det går vel opp i opp? Vi er litt irriterte på hele systemet, sier Gundersen.

MANGE OPPSETNINGER: Forestillingene blir i mange byer, fra Rogaland til Oslo. Foto: Mikrofonen

Tar vekk motet

Gundersen reagerer også på måten Abid Raja har håndtert koronasituasjonen.

– Det virker veldig vilkårlig hvem som får støtte. Argumentene jeg har hørt angående avslag, de henger ikke alltid på greip. Mye virker ulogisk, fordi kulturministeren gikk ut og sa: «Gå ut og jobb! Vi ordner dette her», sier hun, og fortsetter:

– Hva er vitsen i å ta vekk motet til folk? Kulturarbeidere, vi trengs. Uten oss er det bare politikere og religion igjen. Vi må være til stede for å spille på hjertestrengene.

Hana forteller at det var tøft å få avslag fra Kulturrådet, fordi de har jobbet med å få realisert dette prosjektet i mange år. Selv om de har endret litt i forestillingen, har den ikke blitt noe dårligere, forklarer han. De har vært kreative og jobbet med å finne gode løsninger.

Raja lover å stille opp med mer

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier følgende om saken:

– Vi har stilt opp med verdens beste og romsligste kulturordning under krisen. Foreløpige tall viser at rundt 30.000 små og mellomstore arrangementer i hele landet har fått støtte fra stimuleringsordningen for kultursektoren. Jeg er utrolig glad for at kultursektoren har benyttet seg av ordningene, at pengene har nådd aktørene og at kulturen har nådd ut til folk. Mange av disse arrangementene hadde ikke vært mulig uten den ordningen vi har laget.

– Jeg tror disse ordningene også er medvirkende til at det er færre konkurser i kultursektoren enn det er sammenlignet med før koronaen, og enda et lyspunkt er at det er flere nyetableringer på kultursektoren enn konkurser. Det viser at optimismen er der hos sektoren, og jeg lover at vi skal fortsette å stille opp med mer - det har jeg gjort hver eneste gang, og det skal vi gjøre også fremover!

KULTURMINISTER: Raja ønsker ikke å kommentere denne saken, men forteller om hvordan han mener støtteordningene har funket. Foto: Ole Enes Ebbesen

Venstre-politikeren sier han «naturlig nok» ikke kan uttale seg om denne enkeltsaken. Han påpeker også at det er Kulturrådet som behandler søknader og at det finnes en klageinstans som er uavhengig av Kulturdepartementet.

Thomas Hansen, seniorrådgiver i Kulturrådet, sier at Mikrofonen Produksjoner har mottatt 5,3 millioner kroner i støtte til andre arrangementer, men ikke denne.

– Etter forskriften må Kulturrådet ta hensyn til blant annet mangfold og geografisk spredning når vi fordeler midlene, og det er bakgrunnen for at det ikke ble full pott på selskapet, sier Hansen.