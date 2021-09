Telenor med store problemer: – Kan ta dager å rette

Telenor har hatt store problemer med tjenesten T-We i over ett døgn. Selskapet sier kunder må belage seg på problemer i flere dager.

De første problemene med T-We-plattformen inntraff mandag morgen. Kunder opplever at tjenester som Start forfra, Ukesarkiv, apper og strømmetjenester ikke fungerer, verken via app eller tv.

På Twitter opplyser Telenor at direkte-TV skal fungere som normalt, men at andre tjenester er nede. Problemene rammer derfor flere som er klare for å se kveldens landskamp mellom Norge og Gibraltar.

Pressesjef i Telenor, Anders Krokan, bekrefter at det fremdeles er problemer med tjenesten T-We. Telenor har utarbeidet en nødløsning slik at kundene får sett landskampen tirsdag kveld.

Han ber kundene besøke nettsidene til Telenor for informasjon om hvordan man kan se kveldens kamp på web, mobil eller nettbrett.

«Ikke skru den av og på»

Telenor forteller videre at de har «problemer med noen IT-systemer», og at feilrettingen tar lengre tid enn ventet.

Samtidig ber de kunder, spesielt de med fiber og IPTV, om å ikke skru av dekoderen.

Flere kunder på sosiale medier reagerer på manglende informasjon og kundeservice, spesielt at beskjeden om å ikke skru av dekoderen ikke kommer på SMS.

Vil ikke si årsaken

Telenor skriver på sine hjemmesider at de for kunder som kun bruker app og Apple-TV, ikke har noen løsninger på nåværende tidspunkt.

Samtidig ber de kunder om å ikke ringe kundeservice, da de ikke kan hjelpe før feilene i systemet er rettet opp.

Pressesjef i Telenor, Anders Krokan, sier til TV 2 tirsdag kveld at selskapet fortsatt har problemer med tjenesten T-We.

BEKLAGER FEILEN: Pressesjef Anders Krokan i Telenor, sier de jobber på spreng med å løse problemet. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

– Appene NRK og Netflix fungerer som normalt på TV-en. Vi jobber på spreng for å finne alternative løsninger for de som ikke får sett direkte-TV.

Krokan ønsker ikke å gå inn på årsaken til feilen, da de ha fullt fokus på feilretting.

Landskampen rammet

– Når regner dere med å få løst problemet?

– Våre T-We-kunder må dessverre belage seg på at dette kan ta noen dager å rette.

I kveld klokken 20.45 spiller Norge VM-kvalifisering hjemme mot Gibraltar. Kampen vises på TV 2.

– De aller fleste av disse kundene har fortsatt tilgang til direkte-TV, men et fåtall har dessverre mistet tilgangen. At det er landskamp i kveld er vi smertelig klar over.

Ved å gå inn på Telenors nettsider kan kundene altså få informasjon om hvordan de likevel kan få sett landskampen, tross problemene med T-We.

– Vil kundene få noen form for kompensasjon?

– Når det gjelder kompensasjon så kommer vi tilbake til det senere.