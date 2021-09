Ronaldo snart ferdig med karantenen i sin nye, rådyre luksusbolig i Manchester

Se Manchester United - Newcastle og Ronaldos mulige debut på TV 2 Premium og TV 2 Play lørdag fra kl. 15.30

Cristiano Ronaldo har sensasjonelt vendt tilbake til gamleklubben Manchester United. Superstjernen har skrevet under på en toårskontrakt på Old Trafford og forventes å få sin debut mot Newcastle 11. september.

Portugiseren har allerede flyttet inn i en ny luksusbolig i Alderley utenfor Manchester, hvor han har vært i karantene siden forrige torsdag.

Ronaldo landet på flyplassen i Manchester torsdag forrige uke fra Faro i Portugal i sitt privatjet. Han reiste sammen med sin kjæreste Georgina Rodríguez og barna Cristiano Ronaldo Jr., (11), Alana Martina dos Santos Aveiro (3), Eva Maria Dos Santos (4) og Mateo Ronaldo (4).

EGET BASSENG: Ronaldo kan kose seg med innendørs basseng. Foto: https://www.onthemarket.com/

Familien Ronaldo har fått nok av luksus å boltre seg i løpet av sin karantene.

Huset de har flyttet inn i inneholder ifølge The Daily Mail blant annet et innendørs svømmebasseng, en egen kinosal, sju soverom, et topp moderne treningsrom, boblebad og en egen avdeling på eiendommen til fotballstjernens seks topptrente, private sikkerhetsvakter. Prislappen for luksusvillaen skal være på drøyt 70 millioner kroner.

På eiendommen er det også en stor parkeringsplass og garasje med plass for Ronaldos bilsamling, som skal være verdt over 200 millioner pund, skriver The Sun. Han eier blant annet en Ferrari Monza, en Bugatti Chiron og en Bugatti Veyron Grand Sport.

LUKSUSBOLIG: Her tilbringer Ronaldo karantenen i Manchester. Foto: https://www.onthemarket.com/

Flere britiske medier, deriblant The Daily Mail, melder at det nylig ble observert en lengre kø med United-fans utenfor Ronaldos nye luksusbolig i Manchester. De håpet alle å få et glimt av klubbens nye nummer sju i sitt nye hus.

Ronaldo er ferdig med sin karantene i Manchester onsdag. Det er ikke helt klart hvorfor den tidligere Real Madrid -og Juventus-stjernen måtte i karantene ved ankomst Manchester, ettersom han testet positivt for koronaviruset i oktober i fjor. Men Manchester United opplyser at klubben har krevd det.

– En ny signering er ikke tilgjengelig for å trene med laget umiddelbart, for vi krever fem dagers karantene før han kan komme inn i «boblen», opplyser en talsperson for klubben til The Daily Mail.