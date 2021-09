Fastlege Hege (46) må jobbe til midnatt for å rekke alt: – Står i fare for å rakne

– Jeg har ingen rolige dager, her er det aldri en normaluke, forteller fastlege og firebarnsmor Hege Andreassen (46).

Hun må, etter barnas leggetid, sitte utover mot midnatt for å bli ferdig med det administrative arbeidet. Jobber hun ikke i helga, blir hun «straffet» ved at det hoper seg opp.

Forsker og fastlege i Trondheim, Tor Magne Johnsen, forteller at det er helt normalt for en fastlege å jobbe opp mot 20 timer overtid hver uke.

Begge fastlegene, i hver sin by, er enige om at demningen er i ferd med å briste snart. Og nyutdannede leger fristes ikke av den konstante overbelastningen. Så rekrutteringen halter. Når mange nå pensjoneres, står ikke de unge klare.

I Molde kommune, som bare ett av mange eksempler, mangler man nå seks fastleger – to av dem har vært utlyst siden i fjor vår. Det skriver Romsdal Budstikke tirsdag.

Var verdens beste jobb

Da Hege Andreassen kjøpte sin egen praksis i 2012 i Bodø, fikk hun raskt 1400 pasienter på lista si. Hun beskriver det som verdens beste jobb. Men jobben har tatt overhånd.

– Livet må bestå av mer enn jobb, konstaterer Andreassen, som lenge har forsøkt å få ned antall pasienter på lista si på grunn av arbeidsbyrden.



Hun fikk redusert til 1250, men ønsker helst å ha bare 1000 pasienter. Men det får hun ikke.

– Tilbakemeldinga fra Bodø kommune er at de rett og slett ikke har noen andre leger til å ta over mine pasienter. Og en kommune plikter å gi alle sine innbyggere et fastlegetilbud.

FASTLEGE OG FORSKER: Fastlegeordningen er under sterkt press, den er som en demning i helsevesenet, og nå er demningen lekk, advarer lege Tor Magne Johnsen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ved NTNU i Trondheim, på Nasjonalt senter for e-helseforskning, har lege Tor Magne Johnsen forsket på fastlegeordningen.

– Jeg vil beskrive fastlegeordningen som en demning i helsevesenet, og nå er demningen lekk.



Johnsen vet hva han snakker om – han er nemlig selv fastlege.

– Vi som har jobbet noen år har utallige eksempler på pasienter vi har berget, fordi vi har oppdaget sykdommen i tide, forteller Johnsen.

– Å ha en stabil relasjon til sin fastlege øker sannsynligheten for å oppdage kreft tidligere, eller å oppdage en hjertesykdom tidligere, og vi vet også at den stabile forbindelsen mellom lege og pasient påvirker overlevelse, sier Johnsen.

Legen møtte statsministerkandidaten

I en sofa på Øya helsehus i Trondheim møtte Jonas Gahr Støre forsker Tor Magne Johnsen sist uke. Det var valgkamp, og statsministerkandidaten ville sitte ned for å få vite mer om et av de mer betente temaene i dagens samfunn.

– Vi vet nå at fastlegene jobber i snitt 20 timer overtid i uka, sier Johnsen.



Det igjen fører til at mange gir seg, og for få rekrutteres inn i jobben.

STØRE MØTER FASTLEGE-FORSKEREN: Aps statsministerkandidat er enig med Tor Magne Johnsen i at det må flere leger inn i fastlegeordningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det har gjort inntrykk på meg å høre dette, og resultatet av svikten i fastlegeordningen er at mange mennesker ikke får den hjelpen de trenger, sier Støre.

– Rakner denne ordningen, så endres vårt samfunnssystem veldig. Fastlegene løser 80-90 prosent av de helseproblemene vi har, mener Støre.

Ap-lederen mener det er et hovedpoeng for ham å få flere leger inn i ordningen, til en arbeidshverdag de kan leve med.

Forskeren ved NTNU mener Norge må ha 2000 nye fastleger for at ordningen ikke skal bryte sammen.

– Hvordan vil du - som kanskje kommende statsminister - fikse problemet?

– Dette er ikke noe kvikk fiks som du fikser på et første budsjett, her må det legges en plan. Vi må lage et veikart i samarbeid med fastlegene for veien videre.

Ifølge partilederen har partiet lagt inn i sitt alternative budsjett en sum på 400 millioner kroner for å styrke grunnfinansieringen. Og så trengs det en økning i budsjettene år for år, understreker han.

Neglisjert av Solberg og Høie

– Jeg mener dette er noe som har blitt neglisjert av Solberg og Høie gjennom åtte år. Krisen har fått vokse fram, og det har vært ropt varsku hele veien, sier Støre.

– Tvert imot, skriver helseminister Bent Høie i sitt e-postsvar.

Regjeringen lanserte i fjor en handlingsplan på 1,6 milliarder, og i 2021 styrkes ordningen med over en halv milliard, ifølge Høyres helseminister.

– Det er en historisk styrking av fastlegeordningen, skriver Høie videre.



Han legger til at «det Støre glemmer å fortelle er at med Aps skattepolitikk vil en gjennomsnittlig fastlege betale 12.000 mer i skatt».

FASTLEGEORDNINGEN ER STYRKET: Helseminister Bent Høie mener Høyre er i god rute med fastlegeordningen, og kan ikke se at Ap kommer med noe særlig nytt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Helseministeren sier seg enig i at man må rekruttere nye fastleger.

– Derfor gjør vi utdanningsordningen (ALIS) for spesialister i allmennmedisin til en nasjonal ordning fra 2022. Vi øremerker 31 ekstra nye utdanningsstillinger til leger som vil ta spesialisering i allmennmedisin i neste års statsbudsjett.

Også Høie ser nødvendigheten av å dempe arbeidsbelastningen for legene.

Men han er, ikke uventet, lite imponert over Støres tilnærming til problemet.

– Jeg ser lite ny egen politikk fra Arbeiderpartiet, men som vanlig bare kritikk.

FASTLEGEN REDDER LIV: Tor Magne Johnsen, Midtbyen legesenter, mener de har berget mange liv. Det er de som er tettest på pasientene, og kan oppdage alvorlig sykdom i tide Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Eksploderte for et par år siden

I Bodø mener fastlegen Hege Andreassen at vi har svært dårlig tid.

– Jeg vil si at fastlegeordningen står i fare for å rakne i løpet av kort tid.

Firebarnsmora forteller at hun slites mellom alle de nye oppgavene som faller på fastlegen. De skal følge opp pasientene, de skal kanskje samhandle med NAV, og de skal få dem inn i spesialisthelsetjenesten – til fysioterapeut, psykolog, røntgen, MR med mer.



Her stopper det ofte opp. Proppene i systemet gjør det tungt å jobbe. For det er hos fastlegen de ender igjen dersom ikke portene videre inn i helsetjenesten åpnes.

JOBBES SENT OG TIDLIG: Fastlege Hege Andreassen kan godt finne på å sende sine pasienter en melding ved midnatt. Da jobber hun administrativt. Foto: Sigfinn Andersen/ TV2

– Det nærmest eksploderte for et par-tre år siden. Samhandlingsreformen har gitt oss nye oppgaver stadig vekk. I tillegg til egne pasienter er vi også pålagt å delta i legevaktordninga, og også jobbe 20 prosent kommunal tjeneste.

Andreassen vil svært gjerne forbli i «verdens beste jobb». Men hun er kommet alvorlig i tvil - arbeidsbelastninga må reduseres.

– Skal fastlegeordninga bevares må vi ha flere leger, som har færre pasienter på lista si.



Tor Magne Johnsen i Trondheim er ikke i tvil. Han kjenner flere fastlegekolleger som har valgt å slutte på grunn av det høye presset.

– Å være fastlege kan ha en altfor høy pris for helsa di, folk har ikke orket mer .