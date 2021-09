Domstolen neste stopp?

Forhandlingene mellom Skiforbundets ledelse og hoppsjef Clas Brede Bråthen har brutt sammen. Igjen. Per nå er det lite som tyder på at noen av partene kommer til å gi seg. Saken har blitt en prestisjesak for alle involverte, og ingen har lyst til å tape ansikt.

Dermed kan konflikten ende opp i tingretten. Det vil i så fall endre spillereglene for begge parter og bringe en helt ny dimensjon inn i den allerede kompliserte saken.

Clas Brede Bråthen mener at han har rett på fast stilling etter 17 år som hoppsjef på midlertidige kontrakter. Skiforbundet mener at Bråthen har vært midlertidig ansatt i tråd med idrettens lovfestede adgang til å ansette ledere i midlertidige stillinger.

Nettopp det at hoppsjefen har vært midlertidig ansatt er viktig for håndteringen av denne konflikten. Ledelsen i Skiforbundet har ikke forsøkt å gi ham sparken. De har sagt at de ikke vil fornye kontrakten hans. Det er noe helt annet. Å si opp noen krever en helt annen prosess enn å ikke forlenge en midlertidig kontrakt.

Stillingsvernet i Norge er generelt sterkt, men er ikke det samme for midlertidig ansatte som for fast ansatte. Fast ansatte har blant annet rett til å stå i stilling i oppsigelseskonflikter og rett på lønn mens partene er uenige. Alle oppsigelser må ifølge lovverket være “saklig begrunnet” og man må kunne dokumentere tungtveiende grunner hvis man vil gi noen sparken.

For midlertidig ansatte er det juridisk sett annerledes. Det kreves ikke «saklige grunner» dersom en arbeidsgiver ikke velger å forlenge en midlertidig avtale med utløpsdato.

Derfor er det en viktig forskjell på om Bråthen skal behandles som fast ansatt eller som midlertidig ansatt i denne saken. Hvis han i prinsippet skal behandles som fast ansatt, får han et helt annet stillingsvern. Hvis han er midlertidig ansatt, står Skiforbundet helt fritt til å ikke fornye kontrakten når den går ut, uten andre begrunnelser enn “vi vil ikke forlenge”.

I så måte valgte ledelsen i Skiforbundet en teoretisk sett enklere utvei da de ville la Bråthen beholde jobben frem til kontrakten går ut i stedet for å gå inn i en oppsigelsesprosess før avtalen løp ut.

Hadde Bråthen vært mindre populær blant utøvere, trenere og sponsorer kunne den planen fort ha lyktes. Men i stedet for en stille og rolig exit ut bakdøra, har vi fått en ekstremt offentlig skittentøysvask ingen kommer spesielt godt ut av.

I utgangspunktet ønsker man aldri at slike personkonflikter skal havne i retten. Men nå som alle parter har malt seg inn i hvert sitt hjørne, er det kanskje ingen vei utenom.

Hvis saken havner i retten, handler det ikke lenger bare om kommunikasjonsform, samarbeidsproblemer og personkonflikter. Da handler det plutselig om når idrettsorganisasjoner kan ansette noen midlertidig og når ansatte i idretten har krav på fast ansettelse.

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere som hovedregel skal ansettes fast. Det er det som er utgangspunktet i norsk arbeidsliv. Så finnes det likevel unntak der det er lov å bruke midlertidige ansettelser, og idretten har et slikt lovfestet unntak.

Loven sier at “idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten” kan ansettes midlertidig. Begrunnelsen for at idretten har fått dette unntaket er blant annet idrettens behov for fornyelse, kreativitet og nytenkning. Unntaket gjelder imidlertid ikke for personer i administrative stillinger.

Formuleringen “andre ledere” gjør at det er en del rom for tolkning her. Hvilke type ledere kan ansettes midlertidig og hvilke ledere må ansettes fast? Er en sportssjef en slik type leder som lovverket viser til, der kravene om fornyelse, kreativitet og nytenking gjør at man kan bruke midlertidige ansettelser? Eller innebærer jobben såpass mange administrative oppgaver at den faller utenom? Og hva skjer med behovet for fornyelse når samme person har kunnet ha jobben midlertidig i 17 år?

Dette er interessante spørsmål både i denne konkrete saken og på et mer prinsipielt nivå. Hvis retten velger å behandle denne saken prinsipielt, kan det sette presedens for hele idretts-Norge.

Hvis Bråthen får medhold i at den typen stilling han har hatt ikke omfattes av idrettens unntak, kan det få konsekvenser for langt flere enn Bråthen og Skiforbundet. Da er det sannsynligvis en god del kontrakter og ansettelsesforhold som må revideres.

En annen mulighet er at retten behandler Bråthens sak som en enkeltstående sak. Det finnes eksempler fra tidligere på at retten har slått fast at folk har krav på fast stilling hvis de har vært midlertidig ansatt i samme stilling i veldig mange år. Og 17 år som midlertidig ansatt er oppsiktsvekkende lenge.

Forrige uke så det ut som partene kunne klare å bli enige om en løsning alle kunne leve med. Nå ser det stadig mindre sannsynlig ut, med mindre noen plutselig er villige til å fire på kravene. I dag kom meldingen om at også Handel og Kontor, Bråthens fagforening, truer med søksmål. Veien til rettssalen virker kortere og kortere.