Elbilene stikker av med størstedelen av nybilsalget i Norge akkurat nå. Det meste annet havner i skyggen, inkludert de ladbare hybridene.

Men også her er salget nå rekordhøyt. Samlet sett har det kommet over 26.000 nye, ladbare hybrider ut på norske veier så langt i år – det er en økning på hele 60 prosent fra 2020.

Disse bilene finnes i mange størrelser og klasser. Alt fra små og kompakte biler – til store, ladbare SUV-er.

De siste er drømmebiler for mange som trenger stor bil, men enten ikke finner elektriske alternativer som fungerer – eller rett og slett ikke er klare for overgangen til elbil riktig ennå.

Utfordringen for mange kjøpere er prislappen. For selv om de kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, er dette kostbare biler. Du havner gjerne rundt en million kroner, når «nødvendig» ekstrautstyr er på plass. I mange tilfeller har de også en stor bensinmotor som jobber sammen med den elektriske drivlinjen. Når batteripakken er tom, da må du også påregne et ganske solid drivstoff-forbruk.

USA er et av de største markedene for Kia Sorento. Men den trives godt i Norge også.

Ikke voldsom motorisering

Men så finnes det noen unntak fra dette: En av dem er Kia Sorento som tilbyr ladbar hybrid-drivlinje, 4x4, syv seter, god plass og smarte løsninger – til en startpris på under 600.000 kroner. Den svært godt utstyrte Exclusive-utgaven blir din for 659.900 kroner. Det er egentlig bare konsernbror Hyundai Santa Fe (egentlig samme bil) som kan matche dette akkurat nå.

Noe av forklaringen på den prislappen, finner vi under panseret. Kia har nemlig gått for en liten bensinmotor her. 1,6-literen yter 180 hestekrefter. I tillegg har elmotoren 91 hestekrefter. Til sammen gir det en såkalt systemeffekt på 265 hestekrefter. Ikke voldsomt i en bil som dette, men så snakker vi også stor og praktisk familiebil, ikke noe du tar med deg for å kjøre på bane med annen hver søndag.

Kjøreegenskapene sladrer også om at USA er et svært viktig markedet for Sorento. Det handler om komfort og et relativt mykt oppsett. Understellet gjenspeiler prisen litt, det finnes konkurrenter som både har mer presise og ikke minst mer sportslige kjøreegenskaper.

Biden tar grep: Det kan også norske bilkjøpere få merke

Ladbare syvsetere blir gjerne svært kostbare, heldigvis finnes det noen unntak.

Forbruk med tomme batterier

Batteripakken er på 13,8 kWt. Den offisielle rekkevidden på strøm er oppgitt til 57 kilometer, målt etter WLTP-metoden. På småkjøring/landevei og på snill langkjøring havner vi på nesten nøyaktig 60 kilometer, uten å drive ekstrem sparekjøring. Her leverer altså Kiaen som den skal, i alle fall i sommerlige temperaturer.

Kia har i flere år vist at de er gode på å få mest mulig rekkevidde ut av de elektrifiserte bilene sine. Sorento er ikke noe unntak.

På vinteren må du regne med at rekkevidden faller noe. Dette er naturligvis også svært avhengig av kjørestil.

Minst like interessant synes vi det er å sjekke hva bilen bruker når batteripakken er tom. På landevei her, ender vi på rundt 0,6 liter/mil. Det er absolutt godkjent, bilstørrelsen tatt i betraktning. Som vanlig på ladbare hybrider, regenerer bilen energi underveis. Det gjør at bensinmotoren ganske ofte er utkoblet, også når du starter med tom batteripakke.

Elbil-triksene du må kunne

Dashbord og førermiljø sladrer om at Kia ikke har hengt seg på minimalisme-trenden riktig ennå.

To tonn som skal flyttes

Endel av de ladbare hybridene på markedet har tilnærmet sportsbil-ytelser. Der er ikke Sorento. 0-100 km/t tar 8,7 sekunder. Da merkes det at motoren ikke er noe kraftverk, samtidig som det er nesten to tonn med bil som skal flyttes på. Men du henger fint med trafikken og forbikjøringer bør gå uten problemer.

Mange smart løsninger, som USB-C-porter på siden av forseteryggene.

Muligheten for sju seter er det som skiller Sorento fra mange av konkurrentene. Og her leverer den bra på både plass og praktiske løsninger. Tilgangen til de to bakerste setene er ikke helt best i klassen, men når de første er inne, kan ikke altfor storvokste voksne sitte bra her. For barn er plassen fin.

Oppbevaringsrom, koppholdere, ladeuttak og luftdyser, alt bidrar til å gjøre baksetene til et bra sted å være. De to bakerste setene felles ned i gulvet når de ikke er i bruk. Selve baksetet er todelt, dette er litt mer spare-løsning enn å dele opp i tre separate seter.

Denne har 19 (!) koppholdere

Baksetet er todelt, det kan skyves i lengderetningen pluss at ryggene kan vinkles.

Variere bagasjeplassen

Ryggene kan vinkles. Smart er det også at de to baksetedelene kan skyves i lengderetningen. Det kan komme godt med når du skal bruke mer enn fem seter. Ved å skyve baksetet fremover, frigjør du mer plass helt bakerst. Full bil krever gjerne noen kompromisser, da er det viktig å kunne fordele plassen best mulig.

Med alle syv setene i bruk er bagasjeplassen naturligvis begrenset. 175 liter er det du har til rådighet. Skal du utnytte den plassen optimalt, ligger du unna kofferter og store bager. Her er det smartere å pakke smått. Da får du også brukt plassen ytterst i kantene og opp mot taket.

Som femseter varierer bagasjeplassen etter hvordan du justerer baksetet. Med dette i fremre stilling, er vi oppe i solide 809 liter. Med maks beinplass i baksetet, er det plass til 604 liter bagasje. Det er mer enn det mange av konkurrentene kan tilby.

Jevnt over er interiøret absolutt familievennlig. Det merkes at Kia har hatt detaljfokus her. Det er mange små og store oppbevaringsrom, koppholdere nok til et lite fotballag og raust med lademuligheter.

De to bakerste setene felles ned i gulvet når de ikke er i bruk. Med alle setene i bruk, blir bagasjeplassen naturligvis begrenset.

I skyggen av elbilene

Setene er rommelige, men ganske harde i både sittepute og rygg. Interiøret for øvrig viser at dette ikke er ment å skulle være noen luksusbil. Det gjelder alt fra materialvalg til dashborddesign. Det er for eksempel overraskende mange brytere og knapper her, til å være en helt ny bil. Umiddelbart kan det virke litt rotete, men samtidig er det brukervennlig.

For 659.000 kroner får du altså Sorento ladbar hybrid i svært velutstyrt utgave. Kia tilbyr også en dieselversjon av bilen. Den drar på seg mye mer avgift, og ender på 809.900 kroner. Da kan du riktignok trekke henger på 2.500 kilo (mot 1.500 kilo for ladbar hybrid), men det pristillegget gjør nok valget enkelt for de aller, aller fleste.

Hos Kia handler veldig mye nå om elbilen EV6, som kommer i tillegg til e-Soul og e-Niro som har vært storselgere i flere år. Sorento vil garantert havne i skyggen av disse. Men samtidig er det ikke tvil om at dette kan være et veldig smart kjøp for de som ikke helt finner ønsket kombinasjon av plass og rekkevidde blant det som så langt finnes av elbiler.

LES MER: Her er den første testen av Kia EV6

Hos Kia havner nok Sorento i skyggen av elbilene. Men de ladbare hybridene øker salget kraftig i Norge så langt i år.

KIA SORENTO LADBAR HYBRID EXCLUSIVE 4x4 Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter + elmotor Drivstoff: Bensin Systemeffekt: 265 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 8,7 sekunder Toppfart: 193 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 13,8 kWt Rekkevidde strøm (WLTP): 57 kilometer Ombordlader: 3,3 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 481 x 190 x 170 cm Bagasjerom: 175/604-809/2.077 liter Vekt: 1.982 kilo Tilhengervekt: 1.500 kilo Nyttelast: 698 kilo Pris: 659.900 kroner

Video: Her er en annen ladbar nyhet fra Kia