Flertall for venstresiden i skolevalget

Utfallet blant de yngste velgerne kan gi en pekepinn på hvordan det går ved stortingsvalget neste uke.

Ved årets skolevalg sikrer venstresiden flertall. Arbeiderpartiet holder posisjonen som det største partiet blant skoleungdommen, men går markert tilbake sammenlignet med forrige valg i 2019.

– Vi er veldig fornøyd med at Arbeiderpartiet er det største partiet i skolevalget for fjerde gang på rad, sier leder Astrid Eide Hoem i AUF til TV 2.

Også SV kan juble over resultatene. Partiet går 2,9 prosent fram fra valget i 2019.

Delvis borgerlig jubel

På den andre fløyen er det Fremskrittspartiet som kan juble. Partiet går mest frem av alle partiene, hele 5,8 prosenpoeng sammenlignet med 2019. Med 13,9 prosent er Frp nest størst på skolene.

Partiet gjør det best i Møre og Romsdal med 28,8 prosent.

– Partiet er desidert størst i dette fylket, sju prosent over Ap og 20 prosent over Høyre, sier Sørensen. Han tror Sylvi Listhaug har mye av æren for den solide posisjonen.

Venstre har også grunn til å juble. Partiet holder sin solide posisjon blant ungdommen med 10,67 prosent.

– Venstre gjør sitt beste skolevalg noensinne, selv om fremgangen er beskjeden sammenlignet med 2019, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

KrF får bare 2 prosent og ville vært helt ute av Stortinget hvis dette var vagresultatet.

TV 2 sammenligner skolevalg med siste valg.

– Skolevalg viser først og fremst trender og trendskifter. Derfor er det mest treffsikkert å sammenligne med forrige valg, forklarer Terje Sørensen.

Trekker mandatberegning

En liten time etter at resultatene var klart valgte Norsk senter for forskningsdata å trekke sin mandatprognose på grunn av en feil.

– Vi har derfor tatt ned disse resultatene fra nettsidene våre, og får først gjort en ny beregning i morgen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marianne Mathiesen i en melding til media.

TV 2 utarbeider sine egne mandatprognose under valg. Tallene fra skolevalget viser et klart flertall for venstresiden. Men det er ikke flertall for Jonas Gahr Støres foretrukne regjeringsgrunnlag. Ap, SV og SP får 80 mandater.

Går kraftig tilbake

Klima har vært på agendaen under hele valgkampen, men Miljøpartiet de Grønne (MDG) går tilbake på målingen.

– Det er overraskende, sier Sørensen.

Partiet går 4,9 prosentpoeng tilbake sammenlignet med 2019.

– Hvis dette hadde vært valgresultatet, ville dette vært et veldig godt resultat, sier Hulda Holtvedt, leder av Grønn Ungdom.

Det høyreradikale partiet Alliansen er størst av partiene i andre-gruppen med 1,4 prosent. Det betyr at 1711 elever i videregående skole har stemt på Hans Jørgen Lysglimts kontroversielle liste.