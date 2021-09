Sverige planlegger omstridt Qatar-tur i januar: – Spiller på de dødes graver

I helgen kom beskjeden om at Sveriges fotballandslag for herrer skal på sin årlige Qatar-tur i januar. Det er en beslutning som har blitt støttet av trener Janne Andersson.

– Det gir oss bra sportslige forutsetninger, vi får spille på bra arenaer og jeg tror det er en fordel av å ha vært der før VM. Hadde ikke VM vært i Qatar, hadde vi aldri dratt dit. Det er ingen tvil om at vi synes det er forkastelig hvordan de håndterer arbeiderne der, har treneren sagt.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det er oppsiktsvekkende at Sveriges fotballandslag reiser til Qatar i vinter.

– Jeg synes det er ekstremt spesielt, og at det slår beina under tanken på en felles skandinavisk front mot Qatar og FIFA, der det sammen stilles tydelige krav. Med tanke på alt snakket om debatten som har vært i Norge og i Danmark, så hadde jeg sett for meg en nordisk front der, sier hun til TV 2, og legger til:

– Sverige sparker ganske greit beina under den. De velger altså totalt uten betenkeligheter å legge sin treningsleir til Qatar, selv om det har vært mange reaksjoner de siste årene når klubber og landslag har lagt sine treningsleirer til Qatar, Saudi-Arabia og andre land i regionen. Det er veldig spesielt at de legger sin treningsleir midt i den pågående debatten om kravene som skal stilles til Qatar før VM, mener kommentatoren.

– Jeg synes det er særdeles oppsiktsvekkende og timingen er mildt sagt ikke god, konkluderer Finstad Berg.

– Spiller på de dødes graver

Valget til svenskene om å reise til Qatar faller heller ikke i god jord hos den profilerte sportsjournalisten Jan Jensen, som skriver for danske Ekstra Bladet. Han mener man må lete lenge etter slikt hykleri.

– Ja, det dør noen migrantarbeidere, men svenskene spiller gjerne på deres graver. Fordi det kan gi en fordel i VM. Vårt ellers så politiske korrekte broderfolk har besluttet å reise til Qatar i januar. Man tror det er tull, men det er det ikke, skriver han i kronikken som ble publisert tirsdag.

Brev til FIFA

De nordiske fotballforbundene skrev i starten av september i et nytt brev til Fifa at de vil se ytterligere forbedringer i forholdene til migrantarbeidere i Qatar før neste års VM. I brevet , som er signert fotballtoppene i forbundene til Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og Færøyene, kalles den siste Amnesty-rapporten for alarmerende.

I rapporten opplyses det at 15.021 migrantarbeidere har mistet livet fra 2010 og fram til 2019.

– Det er ingenting svenskene tar på alvor. Døde gjestearbeidere eller ikke – svenskene vil reise til Doha og trene. Når de har treningsleir der i januar blir de automatisk en del av Qatars store sportsvaskingsprogram. Sverige kommer til å være en del av Qatars PR-strategi. Det er så jævlig leit og dårlig, skriver han.

