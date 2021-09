«Sig» Hansen fikk korona på båten: – Jeg var livredd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da pandemien rammet fiskebåten til «Deadliest Catch»-stjerna «Sig» Hansen, ble han livredd for hvordan kroppen ville reagere.

Norsk-amerikanske Sigurd Jonny «Sig» Hansen har blitt kjent over hele verden via Discovery-programmet «Deadliest Catch». I serien følger man en en gruppe fiskebåter som fisker krabbe i Beringhavet, og Hansen er kaptein på «The Northwestern». Han har også deltatt på kjendisversjonen av «The Apprentice» med Donald Trump som programleder.

God kveld Norge møter kapteinen på en langt mindre fiskebåt i Oslofjorden, for endelig kan han besøke moderlandet igjen.

– Det er to år siden jeg var her sist, og det er for lenge, sier mannen som nylig kjøpte en øy på Karmøy.

– Da jeg var barn, pleide vi å reise til Norge en gang i året. Hvis vi ikke reiste til Norge, ville besteforeldrene mine på begge sider komme og besøke oss. Vi hadde så mye moro, og jeg har masse gode minner herifra, forteller Hansen.

HELT KONGE: Sig Hansen møtte kong Harald i Seattle i 2015. Foto: Ron Wurzer / AP

Korona gjorde han livredd

Hansen bor til daglig i Seattle når han ikke fisker kongekrabbe i Alaska, og kan fortelle at koronaen har splittet et allerede delt USA enda mer.

– Covid har vært forferdelig, og jeg synes ikke det er moro å snakke om det. USA er veldig delt, både politisk og mentalt, og hver gang man skrur på TVen er det fryktelig å se hvordan folk oppfører seg, sier Hansen, som selv har gjennomgått to hjerteinfarkt.

Derfor ble han svært skremt da «The Northwestern» ble rammet, og Hansen og mannskapet hans fikk korona.

– Jeg var livredd. Jeg var redd fordi jeg røyker, jeg er ikke det sunneste mennesket, og jeg følte meg utsatt. Jeg var veldig redd for hvordan det skulle påvirke meg, forteller «Sig».

– Men fakta er at det påvirker alle forskjellig, og jeg trengte ikke å få medisinsk hjelp. Men flere blant mannskapet ble slått helt ut. Korona er noe jeg ville tatt svært seriøst om jeg var deg, sier han alvorlig.

Satser på norsk selskap

I tillegg til å besøke familie er Hansen nå også i Norge for å snakke om «Resqunit». Et norsk selskap som han har kjøpt seg tungt inn i. Selskapet har utviklet en teknologi som skal forhindre at teiner blir etterlatt på havets bunn. Teiner er bur som brukes til å fiske krabbe, hummer og kreps.

Fiskeutstyr som blir igjen på havet, og såkalt spøkelsesfiske, er nemlig store utfordringer for fiskeindustrien i dag.

– Hadde du spurt meg for noen tiår siden om slike produkter hadde jeg mest sannsynlig ikke involvert meg. Vi var ikke så opplyste, men mange fiskere likte ikke hva vi gjorde med havets bunn, og hvordan vi påvirket havet. Det tok meg mange år å finne ut at vi måtte fiske ansvarlig, forteller Hansen, og fortsetter:

– Hvis vi skal etterlate noe til den neste generasjonen, min datter Mandy for eksempel, så må vi gjøre noe med problemet. Jeg tror Resqunit kan hjelpe med å holde bunnen ren. Vi forandrer oss, forandring er bra, og det er nødvendig.

PARTNERE: Helge Trettø Olsen og «Sig» Hansen vil rydde opp på havets bunn. Foto: Kristoffer Arnesen

Helge Trettø Olsen er daglig leder i Resqunit, og var den som fikk Hansen med på laget.

– Det var egentlig et lykketreff. Jeg ble tipset om at han var i Norge, så jeg fikk tak i han og forklarte produktet. Han hadde noen innspill som vi tok på alvor, og to måneder senere så var vi businesspartnere. Å få med han ga oss mange muligheter på investorsiden, forteller Trettø Olsen.

Han forteller at mellom 500.000 og 1.000.000 tonn med avfall og plast blir mistet på havet hvert år.

– Vi må jobbe preventivt og vi må forhindre at fiskeutstyr blir borte på havet.

Vil ikke kommentere «Seaspiracy»

Nettopp problemer som at fiskeutstyr blir borte på havet ble tatt opp i dokumentaren «Seaspiracy» på Netflix tidligere i år. I dokumentaren får fiskeindustrien virkelig kjørt seg, og konklusjonen var at den nærmest må legges ned for at vi skal redde havet.

«Sig» Hansen svarer kjapt da God kveld Norge spør om han har sett filmen:

KRITISK: Dokumentaren lot fiskeindustrien få gjennomgå. Foto: Netflix

– Ingen kommentar.

Men han klarer likevel ikke helt å holde seg.

– Den var ganske ensidig. Men hør, dette er slik jeg ser på fiskeindustrien. Det er en innhøsting, og i Alaska for eksempel så har vi et økosystem, men det økosystemet har endret seg. Det er opp til oss å kontrollere hvor mange prosent man fisker av hver art. Slik at man kan beholde balansen, sier Hansen engasjert.

Har overfisket

Han innrømmer at de tidligere hadde perioder hvor de overfisket.

– Vi pleide å ta over 50 prosent av krabbene i Alaska, nå tar vi ikke noe mer enn 15 prosent. Vi er veldig forsiktige med det.

– Men så har man rovdyr, ikke sant. Hvis man ikke tar nok bunnfisk, så spiser dem krabbebabyene. Så det handler ikke bare om én art, man må se hele bildet. Havet er her som en ressurs for å gi oss mat, men det som er viktig er å beholde balansen, sier 55-åringen.

Han sier at han er lidenskapelig opptatt av havet fordi det har brødfødd familien hans i flere generasjoner.

– Og jeg vil at det skal fortsette slik for generasjonene som kommer. Det er bare den nakne sannhet, sier «Sig» Hansen.