Meteorologen med klar beskjed: – Nyt sommervarmen mens dere kan

Midtukens definitive værvinner er Sør- og Østlandet. Tirsdagen bikket gradestokken 20-tallet, og onsdag blir det fullstendig sommerstemning flere steder.

– Onsdag blir en kjempedag på Øst- og Sørlandet. Her kan man forvente temperaturer mellom 25 og 27 grader, sier vakthavende meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo til TV 2.

Der hvor onsdag blir synonymt med solkrem og iskrem for folk i øst og sør, er det langt fra alle som er like heldig. Resten av landet får varierende grader av høstvær, og noen får det langt verre enn andre.

– Det er absolutt store kontraster. For Nordland, Troms og Finnmark er det generelt grått både tirsdag og onsdag, med regn som dominerer, sier Bergheim.

Kan få 90 millimeter på 24 timer

Trøndelag opplever mye nedbør tirsdag, men meteorologen kan trøste med at det verste vil være over i løpet av onsdagen, mens man lenger sør på Vestlandet kan forvente lavt skydekke og yr som på tirsdag. Møre og Romsdal er ikke like heldig, og fremstår som onsdagens værtaper:

– Møre og Romsdal får det verst på onsdag. Totalt fra onsdag morgen til torsdag morgen ser det ut som de får 70 til 90 millimeter på 24 timer. Det blir vått, understreker Bergheim.

Nedbørsmengdene er ingen spøk, og Meteorologisk Institutt sender ut gult farevarsel for for Romsdal og Nordmøre onsdag.

Hun påpeker at Trøndelag og Helgelandskysten opplevde liknende tall tirsdag, da restene av den tropiske stormen «Ida» skyldte inn over landet. Onsdag vil «Ida» forsvinne, uten at regnet er over av den grunn.

– Det er flere nye lavtrykk i området Irland og Færøyene som gir nedbør onsdag, da særlig for Møre og Romsdals del.

Det blir vått i Møre og Romsdal i morgen 🌧️ Så mye regn er ventet at det er ute farevarsel på gult nivå ⚠️



Fra onsdag ettermiddag til torsdag formiddag kan det komme 60 til 100 millimeter på 24 timer i Romsdal og på Nordmøre ☔



Labert helgevær

Folk på Sør- og Østlandet har god grunn til å nye sommertemperaturer onsdag, men meteorologen advarer om at gleden blir kortvarig.

– Det blir et skifte på Sør- og Østlandet, så de bør nyte sommervarmen mens de kan. Et lavtrykk fra Storbritannia kommer inn over Sør-Norge i løpet av lørdag, før det beveger seg nordover søndag, sier Bergheim.

Det er med andre bare å belage seg på en helg innendørs på sofaen:

– Helgeværet generelt blir grått og regn for hele landet, sier meteorologen.