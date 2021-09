Ungarsk bakspiller til Vipers

Tomori har signert for sesongen 2021/22. Hun har vært vært klubbløs etter at kontrakten hennes med Siofok utløp i sommer, skriver Vipers på hjemmesiden.

Tidligere har den 1,87 meter høye Tomori blant annet spilt for Györ der hun var med å vinne mesterligaen tre ganger. 34-åringen har spilt 189 landskamper for Ungarn og scoret 468 mål for hjemlandet.

– Jeg er veldig glad for å signere for Vipers. Jeg har hatt lyst til å spille utenfor Ungarn i mange år, og jeg er veldig glad for at muligheten bød seg i Vipers. Kulturen virker spennende, og jeg tror livet i Norge kan passe meg bra, sier Tomori til klubbens hjemmeside.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er imponert over nysigneringen.

– Det er en rutinert spiller som har vært med på mye i mange år. Hun er en spiller som er tøff defensivt og er en erfaren spiller som vet hva det går i. Det er et fint supplement i Viperstroppen og det vil styrke dem defensivt, forteller Svele.

Flere internasjonale stjernespillere har også signert for sørlandsklubben: Isabelle Gulldén (Brest Bretagne), Markèta Jerabkova (Thuringer HC), Ana Debelic (HC Astrakhanochka) og Nerea Pena Abaurrea (Esbjerg HK).

